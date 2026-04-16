Трима от Монтанско са задържани по подозрение за купуване на гласове

На 15.04.2026 г. след сигнал в село Замфирово, община Берковица, е установен местен жител на 35 г., движещ се с лекия си автомобил "Нисан Терано 2" с пазарджишка регистрация. При извършеното претърсване от колата му са иззети парична сума в размер на 2 005 евро; 2 пластики с размер на дебитна карта с флаш памети; лист с изписани три имена и телефони срещу тях; пълномощно на негово име; 3 копия на бюлетина за народни представители; джоб за листа, съдържащ регистрационна табела и ламинирано свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника за колесен трактор на името на софийски жител. На водача на автомобила е наложено задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 167, ал. 3 от НК.

На 15.04.2026 г. е извършена проверка в частен дом в село Киселево, община Брусарци, обитаван от 23-годишен местен жител. При извършените претърсвания и изземвания в условията на неотложност са открити незаконно притежавани 2 пушки и боеприпаси - ловна пушка със сгъваема цев, пушка със сгъваема цев и монтиран оптически мерник и 14 ловни патрона. В имота са намерени още 10 литра ракия без платен акциз.

В хода на процесуално-следствените действия и проведените разпити на свидетели, в това число и пред съдия от Районен съд-Лом, е установено, че 23-годишният е съпричастен към престъпление против политическите права на гражданите. Задържан е за 24 часа по ЗМВР. По случая са образувани бързо производство по чл. 167, ал. 2 от НК, досъдебно производство по чл. 339, ал. 1 от НК и преписка по чл. 234, ал. 1 от НК.

На 15.04.2026 г. при извършено претърсване на частен адрес в град Лом, обитаван от 35-годишен криминално проявен и осъждан, е иззета тетрадка с изписани в нея имена на хора и ЕГН-та срещу тях. Обитателят на имота е задържан до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл.167, ал. 3 от НК.