Иран: Имаме известен напредък в преговорите със СА...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Сигнали за бомби в 4 училища в София

3296
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Сигнал за бомба е получен в столично училище, съобщиха от СДВР за "24 часа". То се намира на бул. "Климент Охридски". Неофициално обаче има сигнали за бомби в още 3 училища.

Текат действия по процедура, казаха от СДВР. След промяна на протокола за бомбени заплахи, станала през 2023 година, вече евакуация се налага само при преценка на риска. 

Заплахите са получени по мейл на развален руски език. Иска се плащане на 100 000 долара в криптовалута.

По-рано днес имаше сигнал за бомба и в Съдебната палата в София. Взривно устройство не бе открито.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Криминални

Водещи новини

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”