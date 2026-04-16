Сигнали за бомби в 4 училища в София

Сигнал за бомба е получен в столично училище, съобщиха от СДВР за "24 часа". То се намира на бул. "Климент Охридски". Неофициално обаче има сигнали за бомби в още 3 училища.

Текат действия по процедура, казаха от СДВР. След промяна на протокола за бомбени заплахи, станала през 2023 година, вече евакуация се налага само при преценка на риска.

Заплахите са получени по мейл на развален руски език. Иска се плащане на 100 000 долара в криптовалута.

По-рано днес имаше сигнал за бомба и в Съдебната палата в София. Взривно устройство не бе открито.