Докато опонентите ни обещават, ГЕРБ гарантира.

И това е голямата разлика между нас и другите.

Постигнахме мечтите на няколко поколения българи за пълноправно членство в европейското семейство. Това пише във Фейсбук Николай Нанков от ГЕРБ.

Ето как продължава публикацията:

‼️Докато опонентите ни обещават, ГЕРБ гарантира.

👉 И това е голямата разлика между нас и другите.

🇪🇺 Постигнахме мечтите на няколко поколения българи за пълноправно членство в европейското семейство.

❓Какво означава това ли?

⛓️‍💥Това означава свобода – най-ценното достижение на демокрацията.

👉 Благодарение на усилията на ГЕРБ българите вече имат свободата да 🛣️пътуват, да минават граници без притеснения, а 💶 валутата ни да важи и в големите европейски държави – нещо немислимо преди няколко деситилетия.

❗️Следващата голяма стъпка, която ГЕРБ гарантира, е да достигнем средните за Европейския съюз доходи.

👉 За целта е необходимо стабилно управление на ГЕРБ-СДС, което в рамките на един управленски мандат да изпълни тази нова амбициозна цел.

❌ Без да тегли огромни заеми, с които да обрича младите на тежки дългове.

✅ ГЕРБ гарантира 🏗️ изграждането на големите инфраструктурни обекти, включително чрез привличане на частен капитал през концесии.

👉 Така ще се повиши прозрачността и ще се съкрати изпълнението.

✅ Собствеността на инфраструктурата, разбира се, ще остава 🇧🇬 държавна.

👉 ГЕРБ гарантира нова национална програма за 🏢 саниране, която ще включва не само панелните блокове от социализма, но и 🏠 къщите.

👉 ГЕРБ гарантира поетапно разрешаване на кризите с 🚰 безводието, при ясно приоритизиране на засегнатите населени места.

👉 ГЕРБ гарантира и продължаване на общинската инвестиционна програма.

🤝 Докато опонентите ни обещават, ние гарантираме.

✅ Докато опонентите ни спекулират, ние работим.

🤝 Гражданите знаят, че изпълняваме своите ангажименти.

👉 Защото навсякъде живеят хора - с различни политически възгледи. Но всички заслужават по-добър живот.

Ред, работа, растеж с номер 15 за ГЕРБ-СДС.