Постигнахме мечтите на няколко поколения българи за пълноправно членство в европейското семейство. Това пише във Фейсбук Николай Нанков от ГЕРБ.
Ето как продължава публикацията:
‼️Докато опонентите ни обещават, ГЕРБ гарантира.
👉 И това е голямата разлика между нас и другите.
🇪🇺 Постигнахме мечтите на няколко поколения българи за пълноправно членство в европейското семейство.
❓Какво означава това ли?
⛓️💥Това означава свобода – най-ценното достижение на демокрацията.
👉 Благодарение на усилията на ГЕРБ българите вече имат свободата да 🛣️пътуват, да минават граници без притеснения, а 💶 валутата ни да важи и в големите европейски държави – нещо немислимо преди няколко деситилетия.
❗️Следващата голяма стъпка, която ГЕРБ гарантира, е да достигнем средните за Европейския съюз доходи.
👉 За целта е необходимо стабилно управление на ГЕРБ-СДС, което в рамките на един управленски мандат да изпълни тази нова амбициозна цел.
❌ Без да тегли огромни заеми, с които да обрича младите на тежки дългове.
✅ ГЕРБ гарантира 🏗️ изграждането на големите инфраструктурни обекти, включително чрез привличане на частен капитал през концесии.
👉 Така ще се повиши прозрачността и ще се съкрати изпълнението.
✅ Собствеността на инфраструктурата, разбира се, ще остава 🇧🇬 държавна.
👉 ГЕРБ гарантира нова национална програма за 🏢 саниране, която ще включва не само панелните блокове от социализма, но и 🏠 къщите.
👉 ГЕРБ гарантира поетапно разрешаване на кризите с 🚰 безводието, при ясно приоритизиране на засегнатите населени места.
👉 ГЕРБ гарантира и продължаване на общинската инвестиционна програма.
🤝 Докато опонентите ни обещават, ние гарантираме.
✅ Докато опонентите ни спекулират, ние работим.
🤝 Гражданите знаят, че изпълняваме своите ангажименти.
👉 Защото навсякъде живеят хора - с различни политически възгледи. Но всички заслужават по-добър живот.
Ред, работа, растеж с номер 15 за ГЕРБ-СДС.