Димитър Баненкин чете "Питър Пан" на деца в пазарджишко училище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на ДКТ"Константин Величков" бе специален гост на учениците от начален етап в СУ"Д-р Петър Берон". Актьорът взе участие в месеца на четенето, който се провежда в нашата страна през април.

Пред малчуганите от първи до четвърти клас той избра да прочете „Питър Пан" – героят, измислен от Джеймс Бари преди 122 години.

Освен, че изчете част от историята за малкото момче, обичаният български актьор разказа за своята среща с книгите, сподели за времето си в училище.

Той влезе в любопитен диалог с учениците, с които след това си направи редица снимки за спомен.

Интересна бе срещата му и с двама от учениците, които са и актьори в театрална школа „Пластилин". Това са Валериа Атанасова от 2б клас и Людмил Попов от 1а клас.

А защо април е толкова специален за четенето и книгите?

Защото на 2 април е Международният ден на детската книга, отбелязван от 1967 г. на рождения ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен.

А на 23 април е Световният ден на книгата и авторското право, избран, тъй като е символична дата за световната литература – годишнина от смъртта на Шекспир.