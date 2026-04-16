Покачването на pH в превръзката показва, че има бактерии в раната

Макар често да се възприема като традиционна индустрия, съвременният текстил все по-често излиза извън познатите ни функции и неговото производство се превръща в платформа за високотехнологични решения. Иновациите се случват на микро- и нанониво, дори на молекулно ниво и затова са невидими за окото, но именно там се създават новите свойства на материалите.

„Умните" материи усещат и реагират на промените в средата и така сигнализират за проблеми със здравето, замърсявания във водата или въздуха. Това разказва проф. д-р инж. Десислава Станева Грабчева, ръководител на Катедра „Текстил, кожи и горива" на Химикотехнологичния и металургичен университет. Тя преподава дисциплини, свързани с текстилната химия на студенти от трети и четвърти курс, както и на магистри. Този апарат проверява здравината на материалите.

В катедра „Текстил, кожи и горива" на ХТМУ се разработват сензорни тъкани, които променят цвета и флуоресценцията си при контакт с определени целеви молекули. Друг тип иновативни материали са т.нар. медицински текстили с антимикробни свойства, които отделят контролирано биологично активни вещества. Не по-малко впечатляващи са и материалите, които улавят и разграждат замърсители – от нефтени разливи до индустриални отпадни води. Асистент с-р инж. Георги Георгиев показва апарат, който показва хидрофобен или хидрофилен ли е материалът.

„В нашата работа се стремим да създаваме ново поколение текстил, който да е мултифункционален. Той има много предимства и намира приложение в редица области", обяснява проф. Десислава Грабчева. Разработените в ХТМУ материи сигнализират за промяна в здравословното състояние. Изменението на цвета им в зависимост от pH на раната, служи за индикатор на заздравяването й. Когато стойностите на рН се повишат и се задържат високи, това е ясен сигнал за наличие на бактерии и развитие на инфекция. Текстилните материали могат също да комбинират антимикробното действие с контролирано освобождаване на лечебни вещества и така подпомагат заздравяването на раните и терапии през кожата.

„Използването на технологии за усилване на антимикробните свойства на материалите, под действие на светлината, не позволява развитието на резистентност на патогенни микроорганизми, което е един от най-големите проблеми на съвременната медицина. Гл.ас. д-р инж. Даниела Атанасова и асистент инж. Кристина Минкова са в лабораторията по текстил.

Новите материи са способни и да катализират разграждането на вредни вещества във водата до безопасни продукти. Те са гъвкави, устойчиви, използват се многократно, което ги прави особено ценни за екологията", категорична е проф. Грабчева. „Умният текстил" може да бъде част от предпазното работно облекло, което предупреждава за опасности в реално време, може да следи за ерозията на бетонните конструкции или да подпомага земеделието чрез защита на растенията и стимулирането на развитието им.

Проф. Грабчева още в началото на научната си кариера започва изследвания в разработване на т.нар. „хамелеонов плат". Той сменя цвета и светлината, която излъчва при промяна в алкалността на средата, както и при наличие на различни вещества, отделящи се в по-голямо количество в човешките течности при някои заболявания. Проф. Десислава Станева Грабчева

„В ежедневието си ние очакваме от текстила около нас да запази по-дълго цвета си и затова в началото идеята, цветът на плата да се променя, звучеше твърде смело. Днес разработването на подобни материали е сред най-актуалните научни направления", казва още проф. Грабчева.

Тя и нейните колеги имат възможност да изследват получените материали с ново модерно оборудване, доставено с помощта на проект BG-RRP-2.004-0002, BiOrgaMCT (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост.