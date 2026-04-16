ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вигенин: Опростяваме правилата за химическата инду...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22673519 www.24chasa.bg

Мъж на 35 г. падна от тротинетка в Раднево, почина по-късно в болница

Ваньо Стоилов

[email protected]

1340

По първоначална информация, на 11.04.2026 г., около 17.45 ч., в град Раднево, в района на автогарата, се движило индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 35-годишен мъж, който паднал. Той е бил прегледан във филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в града, след което е бил транспортиран и настанен в болница в Стара Загора.

Мъжът не е тестван за употреба на алкохол поради медицински причини, издаден му е талон за медицинско и химическо изследване. На 15.04.2026 г., в 10.30 ч., родственик на 35-годишния мъж съобщил в РУ-Раднево, че е починал.

В РУ-Раднево е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”