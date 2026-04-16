Русе ще отбележи 150 години от Априлското въстание с възстановка на паметните събития от 1876 г.

Община Русе организира тържествено честване по повод 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание – едно от най-значимите събития в българската история. Паметната дата ще бъде отбелязана на 20 април /понеделник/ от 17 ч. на площада пред Пантеона на възрожденците, съобщават от пресцентъра на общината.

Програмата ще открие Общинският духов оркестър под диригентството на маестро Димчо Рубчев с тържествени маршове и възрожденски мелодии. Към честването ще се присъедини и хор „Св. Георги Победоносец" при Общинския младежки дом с ръководител Мина Влайкова, които ще изпълни емблематични патриотични песни.

Кулминацията на събитието е премиерното представяне на мащабната историческа възстановка под наслов „Камбаните на бунта. 150 години от април 1876". Тя е подготвена със съвместните усилия на НЧ „Стефан Караджа – 2018" и национално дружество „Традиция" – клон Русе. Чрез автентични костюми и оръжия над 70 участници ще пренесат зрителите век и половина назад във времето, пресъздавайки атмосферата на подготовката и пламването на бунта.

По-рано през деня, в 11 часа, Регионалният исторически музей – Русе ще открие постерна изложба, озаглавена "Ехо по Дунава: Русе и Априлското въстание /1876/". Текстовете представят синтез от свидетелства на участници в Априлското въстание, публична информация от периодичния печат /както от свързаните с официалната османска власт издания, така и от български емигрантски вестници в Румъния/, и от най-ранните историографски изследвания, посветени на Възраждането.

Община Русе отправя покана към всички граждани и гости на града да се включат в общото отбелязване на тази паметна дата.