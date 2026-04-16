Глоби за 76 евро получи мъжът, оставил неволно кола да се спусне в подлеза на Орлов мост

Той е на 69 години, не е бил пиян или дрогиран

69-годишен мъж е човекът, оставил необезопасена колата, която се спусна в подлеза на Орлов мост в София. Той е получил глоби за 76 евро.

Мъжът оставил колата точно пред входа на моста откъм сградата на БНТ. Забравил да дръпне ръчната спирачка. Затова тя се спуснала по стълбите, а момчета помогнали с ръце тя да спре.

Собственикът на колата бързо е открит от СДВР. Той е тестван за алкохол и дрога, пробите му са отрицателни. Наложени са му 2 глоби. Първата е за необезопасяване на колата. Санкцията е 51 евро. Втората е за създаване на опасност за пешеходците и е на стойност 25 евро.

В момента текат действия по изваждането на колата.