Глоба от 400 евро за мъж от Бенковски, пребил два пъти жена си

Признал е вината си и се е споразумял с прокуратурата

Само с административно наказание от 400 евро се размина домашен насилник от пловдивското село Бенковски, пребил жена си два пъти за 3 месеца. За негова сметка са и разноските по делото, които са на стойност около 171 евро.

Първият побой станал на 9 септември 2024 г. Тогава той ударил жена си и и нанесъл лека телесна повреда. Тя била с кръвонасядания в областта на окото, охлузвания по дясната длан и предмишницата в условията на домашно насилие. При следващ скандал на съпрузите на 20 декември 2024 г. той отново я пребил, като тогава имала синини по двете ръце и отново била с лека телесна повреда.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, мъжът признал вината си и се споразумял с прокуратурата. Определението, с което то е одобрено, е окончателно.