Как да гласуваме с хартиена бюлетина (Инфографика)

Хартиени бюлетини за гласуване на тези избори ще има във всяка секция както в страната, така и в чужбина. Всеки обаче има право да избере дали да гласува с нея или на машина.

Решението се заявява при членовете на секционната комисия.

Преди това обаче трябва да се легитимирате с лична карта., родените до 31 декември 1931 г. може да гласуват и със зелен паспорт.

Ако личната ви карта е изгубена, повредена или с изтекъл срок, можете да гласувате с удостоверение от МВР.

След като предадете документа си за самоличност, член на комисията ще провери дали присъствате в изборния списък.

Ако искате да гласувате с хартиена бюлетина, член на комисията ще ви даде такава. Преди това ще постави печат на гърба й.

Идете зад паравана. Използвайте химикала, който е оставен там. Ако предпочитате да използвате ваш, помнете, че трябва задължително да пише със син цвят.

В бюлетините първо отбележете с X или V в квадратчето номера на партията, коалицията, независимия кандидат или изберете "Не подкрепям никого".

След това със същите знаци отбележете в кръгчето вдясно преференцията на избрания от вас кандидат. Преференцията не е задължителна, но ако е отбелязана, задължително трябва да е посочен и номера на политическата сила. Иначе гласът ви е невалиден.

Бюлетината ви няма да се отчете също ако на нея има положени и други знаци, ако сте отбелязали няколко политически сили или кандидати, написали сте името си или нещо друго, както и ако сте подчертали или оградили наименованието на партията или коалицията.

След като сте готови, сгънете бюлетината, така че да не се вижда какво сте отбелязали. Излезте от паравана и подайте бюлетините на член на комисията, който ще скъса ъгълчето с поредния й номер и ще постави втори печат на гърба й.

Когато това вече е направено, може да пуснете бюлетината в посочена от комисията кутия.

Процедурата приключва след като се подпишете срещу името си в избирателния списък и вземете личната си карта.