В Русе започва безплатно събиране на едрогабаритни отпадъци

Община Русе започва кампания за събиране на едрогабаритни отпадъци, която ще се провежда поетапно в кварталите и ще подпомогне домакинствата при пролетното почистване, съобщиха от нейния пресцентър.
В рамките на инициативата гражданите ще могат в определените дни да изхвърлят своите едрогабаритни отпадъци – мебели (гардероби, шкафове, маси, столове, дивани, фотьойли), матраци и плоскости, като ги оставят до съдовете за битови отпадъци, без да се възпрепятства движението на пешеходци и автомобили.
Извозването на отпадъците ще се проведе по следния график:
Квартал „Чародейка" (вкл. „Чародейка – Север" и „Чародейка – Юг") - 17- 19 април
Квартал „Дружба" (вкл. 1, 2, 3) - 24-26 април
Квартал „Родина" (вкл. „Родина" 1, 2, 3 и 4) - 1- 3 май
Квартал „Здравец" (вкл. „Здравец – Север" 1 и 2, „Здравец – Изток") - 8-10 май
Квартал „Възраждане" (вкл. „Цветница", „Локомотив" и „Захарна фабрика") - 15-17 май
Централна градска част и кв. „Ялта" - 22-24 май
Кампанията за едрогабаритни отпадъци ще се провежда паралелно с кампанията за събиране на строителни отпадъци.
В сезона на пролетните почиствания община Русе припомня, че на разположение на русенци из целия град се намират:
- сиви контейнери - за отпадъци от домакинствата;
- бели контейнери – за текстил и обувки;
- сини контейнери – за хартиени опаковки;
- жълти контейнери – за пластмасови и метални опаковки;
- зелени контейнери – за стъкло;
- сини контейнери тип гондола – за отпадъци от строителни дейности.
От общината припомнят още, че в останалите дни в годината гражданите могат да извозят със собствен транспорт едрогабаритните си отпадъци до Регионалното депо - Русе, като за това не заплащат такса.
Електроуредите (печки, перални, хладилници) не се третират като едрогабаритни отпадъци, а като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. То се събира безплатно от мобилен екип директно от адрес, след предварителна заявка на телефон 0800 14 100.