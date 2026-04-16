В Русе започва безплатно събиране на едрогабаритни отпадъци

Община Русе започва кампания за събиране на едрогабаритни отпадъци, която ще се провежда поетапно в кварталите и ще подпомогне домакинствата при пролетното почистване, съобщиха от нейния пресцентър.

В рамките на инициативата гражданите ще могат в определените дни да изхвърлят своите едрогабаритни отпадъци – мебели (гардероби, шкафове, маси, столове, дивани, фотьойли), матраци и плоскости, като ги оставят до съдовете за битови отпадъци, без да се възпрепятства движението на пешеходци и автомобили.

Извозването на отпадъците ще се проведе по следния график:

Квартал „Чародейка" (вкл. „Чародейка – Север" и „Чародейка – Юг") - 17- 19 април

Квартал „Дружба" (вкл. 1, 2, 3) - 24-26 април

Квартал „Родина" (вкл. „Родина" 1, 2, 3 и 4) - 1- 3 май

Квартал „Здравец" (вкл. „Здравец – Север" 1 и 2, „Здравец – Изток") - 8-10 май

Квартал „Възраждане" (вкл. „Цветница", „Локомотив" и „Захарна фабрика") - 15-17 май

Централна градска част и кв. „Ялта" - 22-24 май

Кампанията за едрогабаритни отпадъци ще се провежда паралелно с кампанията за събиране на строителни отпадъци.

В сезона на пролетните почиствания община Русе припомня, че на разположение на русенци из целия град се намират:

- сиви контейнери - за отпадъци от домакинствата;

- бели контейнери – за текстил и обувки;

- сини контейнери – за хартиени опаковки;

- жълти контейнери – за пластмасови и метални опаковки;

- зелени контейнери – за стъкло;

- сини контейнери тип гондола – за отпадъци от строителни дейности.

От общината припомнят още, че в останалите дни в годината гражданите могат да извозят със собствен транспорт едрогабаритните си отпадъци до Регионалното депо - Русе, като за това не заплащат такса.

Електроуредите (печки, перални, хладилници) не се третират като едрогабаритни отпадъци, а като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. То се събира безплатно от мобилен екип директно от адрес, след предварителна заявка на телефон 0800 14 100.