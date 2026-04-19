Как да гласуваме с машина (Инфографика)

За да важи преференцията, задължително трябва да е посочен и номера на политическата сила

На предстоящия парламентарен вот всеки има право да избере дали да гласува на машина или с хартиена бюлетина. Реално обаче тази възможност съществува само в секциите с над 300 избиратели - в останалите има само хартиени бюлетини. Общо 9354 са секциите в България, в които избирателите ще могат да гласуват с машини на предстоящия вот. 130 са са секциите с машина зад граница.

За да упражните правото си на глас, трябва да представите на член от комисията личната си карта. Ако тя е изгубена, повредена или с изтекъл срок, можете да гласувате с удостоверение от МВР.

След като представите документ за самоличност, член от комисията ще ви потърси в избирателния списък. Ако искате да гласувате с машина, трябва да го заявите.

Член на комисията ще ви даде карта за гласуване. Вземете я и идете с нея при машината. Поставете картата с чипа нагоре в устройството в дупката в долната му част.

След като поставите получената от комисията карта, на устройството ще се появи бюлетината със списък с партии и коалиции. Ако не виждате желания от вас номер, натиснете "Следваща страница" на дъното на виртуалната бюлетина. Когато видите желания от вас номер, натиснете с пръст съответното квадратче.

След това може да отбележите и преференция - натиснете с пръст желаното от вас кръгче.

Има опция "Преглед", която се намира в най-долния десен ъгъл на бюлетината.

В случай че не е отбелязана партия, коалиция или независим кандидат, опция "Преглед" връща обратно към "бюлетината", за да бъде направен избор. Ако изборът вече е направен, натискайки опция "Преглед", се появяват две възможности - за гласуване или за промяна на избора. При "Промени избора" избирателят се връща отново към бюлетината. Ако е избрана опция "Гласуване", вотът е упражнен.

Машината ще отпечата бюлетина, но не бива да я дърпате преди да чуете звуков сигнал. След това извадете и картата за гласуване.

Сгънете бюлетината, така че да не се вижда вашият избор. Върнете картата за гласуване на човек от комисията. Подайте бюлетината на член на СИК, който да й сложи печат. След това я пуснете в изборната кутия.

Процесът приключва след като се разпишете се срещу името си в избирателния списък и вземете личната си карта.