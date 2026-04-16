Даниел Панов: 147 г. след учредителите нека впишем в Конституцията Велико Търново като втора столица

Велико Търново да бъде вписано в Конституцията като духовна и историческа столица на България. Това призова кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов от залата на Учредителното събрание в Деня на българската конституция. Събитието се проведе в музей „Възраждане и Учредително събрание", където на 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция, и е част и от отбелязването на 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд.

Призива кметът отправи в присъствието на президента Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Рая Назарян, патриарх Даниил, служебния премиер Андрей Гюров, целия състав на КС, знакови юристи, историци, общественици.

Домакинът Даниел Панов приветства първите хора в държавата и настоя дадения преди 7 години от 44-ото НС статут на Велико Търново да бъде изпълнен със съдържание.

"Време е в Конституцията на България да бъде записано: Велико Търново е историческата и духовна столица на България. Така, както са прозрели предците ни преди 147 г. Вярвам, че това е кауза, около която всички ние можем да се обединим", каза Панов.

Всъщност идеята не е нова, тя бе лансирана от бившия председател на Конституционния съд проф. Борис Велчев още през 2019 г. на първото по рода си изнесено заседание на Конституционния съд по повод 140-годишнината на Търновската конституция. Тържествената сесия се проведе в същата зала, а сред гостите бяха президентът Румен Радев и председателят на Венецианската комисия към Съвета на Европа д-р Джани Букикио.

Председателят на Конституционния съд Борис Велчев призова президента да упражни правомощията си и да предложи промяна в текста на Конституцията, с която старопрестолният град да бъде записан като втора столица на страната ни. „Велико Търново е историческата и духовна столица на България и в това никой не се съмнява. Време е това, което всички чувстваме, да бъде записано в основния закон на страната ни. Парламентът направи вече значима стъпка в признаването на Велико Търново за историческа и духовна столица на България, но въпросът със столиците има своето конституционно измерение. Духът на българската държавност, заченат тук, не може да бъде държан в музей. Той трябва да е част от действаща Конституция. Велико Търново е символ и мястото на символите е в съответната глава на българската Конституция, там където са уредени столицата, гербът, химнът и знамето", заяви Борис Велчев.

През 2023 г. имаше дори внесено предложение за това в НС, а каузата рестартира конституционният съдия проф. Атанас Семов, заедно с кмета Панов.