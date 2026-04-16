Окръжният прокурор на Варна стана шеф на АП-Варна, Сарафов го поздрави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият окръжен прокурор на Варна Красимир Конов встъпи в длъжност апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна по време на специална церемония днес. Назначението му идва след проведена конкурсна процедура, в която той е избран от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 1 април тази година, съобщават от пресслужбата на институцията.

В присъствието на магистрати от целия апелативен регион – ръководители на окръжни и районни прокуратури, както и на следствени звена – Конов подписа акта за встъпване в длъжност и официално пое управлението на една от ключовите съдебни структури в страната.

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който присъства на церемонията, определи апелативния район на Варна като „голям и ключов съдебен регион", чието управление изисква висока степен на професионализъм и баланс.

„Апелативна прокуратура – Варна, прокурорите и прокуратурите в обхвата ѝ са сред отлично работещите – професионално, коректно и винаги в полза на обществото", заяви Сарафов.

Той изрази увереност, че Красимир Конов ще бъде „премерен, разумен, професионално работещ и човечен административен ръководител" и му пожела успех в новата позиция.

Церемонията съвпадна с Деня на Конституцията, по повод на който Сарафов поздрави магистратите и подчерта ролята на прокуратурата в настоящата обществена ситуация.

„В тези тежки времена прокуратурата остава единственото, върху което се крепи държавността", заяви той, като призова за още по-висока степен на професионализъм и отдаденост в работата на прокурорите.

Апелативната прокуратура във Варна е без титулярен ръководител от 2023 г., след като тогавашният шеф Владимир Чавдаров се оказа подсъдим. Той беше и кандидат за втори мандат. Срещу него започна разследване по сигнал на бившия кмет на Варна Иван Портних, че му е поискан подкуп в особено големи размери.

В кабинета и в имоти на Чавдаров бяха намерени пари, а в жилището му - патрони, за част от които прокуратурата заяви, че няма издадени разрешение. В края на 2024 г. Владимир Чавдаров беше оправдан по делото за боеприпасите, а разследването за подкуп беше прекратено.

Красимир Конов поема поста с над 28 години юридически стаж, изцяло в рамките на съдебната власт.

Професионалният му път започва през 1997 г. като съдебен кандидат към Окръжния съд във Варна. Впоследствие работи като следовател в Окръжната следствена служба, а от 2000 г. е прокурор в Районната прокуратура във Варна.

През 2005 г. преминава в Окръжната прокуратура, където в продължение на десет години трупа опит, след което е избран за заместник-административен ръководител.

През 2017 г. временно оглавява Районната прокуратура във Варна, а две години по-късно – през 2019 г. – е избран за окръжен прокурор. През 2025 г. започва втори мандат начело на Окръжната прокуратура.

С поемането на поста апелативен прокурор, Конов застава начело на структура, която координира работата на прокуратурите в целия Североизточен регион на страната.

Назначението му идва в момент, в който системата е изправена пред редица предизвикателства – от натовареността на магистратите до обществените очаквания за ефективност и прозрачност.

Очакванията към новия административен ръководител са да запази стабилността в региона и да надгради постигнатите резултати в работата на прокуратурата.