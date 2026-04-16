21 души задържани с дрога при двудневна акция на СДВР (снимки)

21 души са били задържани с дрога при поредна акция на СДВР срещу наркоразпространението. Тя е била на 13 и 14 април, съобщават от МВР.

На 13 април около 13 ч. в ж.к. „Люлин" служители на Девето РУ извършили обиск на трима мъже на 34, 46 и 41 години, известни на МВР за престъпления, свързани с наркотици и кражби. По време на проверката у 34-годишния намерили 18 сгъвки с кафяво прахообразно вещество (фентанил) и 3 сгъвки с бяло прахообразно вещество (кокаин). За него имало информация, че разпространява наркотични вещества. Тримата били задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 2 от НК. След доклад в Софийска градска прокуратура на 34-годишния мъж е повдигнато обвинение и му е наложена мярка „задържане под стража" до 72 часа.

На 14 април служители на Трето РУ спрели за проверка двама мъже, на 24 и 30 години. В хода на проверката те изхвърлили в тревна площ плик с растителна маса. Експертна справка установила, че веществото е около 30 грама марихуана. Образувано е досъдебно производство по чл. 354 от НК. Двамата са задържани за срок до 24 часа, а материалите са докладвани в Софийска районна прокуратура.

В рамките на акцията същия ден около 16:50 ч. на ул. „Княз Борис I" полицаи Трето РУ извършили проверка на двама мъже - на 46 и 41 години, известни на МВР. 46-годишният направил опит да избяга, но бил задържан. В хода на процесуално-следствените действия от него са иззети 18 пликчета със суха зелена тревна маса, 10 пакетчета с растителна маса, мобилен телефон и парична сума. При обиск на втория мъж служителите намерили още 2 пакетчета и пликче със зелено вещество, според данните от експертизата - 31 грама хашиш и 20 грама марихуана. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 от НК. Работата по документирането продължава.

В късните часове на 14 април служители на Девето РУ проверили водач на електрическа тротинетка, движил се по бул. „Панчо Владигеров". Мъжът не се подчинил на полицейско разпореждане и направил опит да избяга, изхвърляйки нещо. Малко по-късно той е установен и задържан – 32-годишен, криминално проявен. При извършените действия е иззет плик с бяло вещество и мобилен телефон. При претърсване на адреса му е намерен и газов пистолет без необходимото удостоверение. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 от НК. След доклад в Софийска градска прокуратура той е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка „задържане под стража" до 72 часа.

Марихуана СНИМКА: СДВР