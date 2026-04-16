Арест за двама ученици, ограбили мъж в София

Двама ученици -на 16 и 17 години, са били задържани от полицаи в столичното 9-о РУ за грабеж на мъж в София. Те са криминално проявени, а нападението е станало тази нощ.

На 16 април, около 03:15 часа, в районното управление е получен сигнал за грабеж в столичния квартал „Люлин". По първоначални данни извършителите нападнали мъж на 54 години, нанесли му побой и отнели чантичка с лични документи и тонколона.

След незабавно предприетите издирвателни и заградителни действия, 15 минути по-късно полицейските служители установили и задържали извършителите – двама криминално проявени младежи на 16 и 17 години. У тях са намерени и инкриминираните вещи, предмет на престъплението.

Предстои доклад на събраните материали в прокуратурата.