ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Задържан преди 7 мес. с кокаин в Мезек турчин още ще лежи в ареста

Кокаин Снимка: Снимка: Архив

Дрогата беше открита в склад за кожи

Турският гражданин Юсуф Сойкан, задържан на 1 септември м. г. с кокаин в свиленградското село Мезек, направи неуспешен опит да излезе на свобода.  Първо Хасковският окръжен, а след това и Апелативният съд в Пловдив отказаха да променят мярката му за неотклонение от „Задържане под стража" в по-лека.

На тази дата при проверка на служители на агенция "Митници" в склад за обработени животински кожи в селото инспекторите се натъкват на полиетиленов пакет с бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест реагирало на кокаин. Теглото на дрогата е 250 г.

Апелативният съд приема, че от събраните по делото доказателства - свидетелски показания, извършените претърсвания и изземвания, експертизи, справки по делото, е налице обосновано предположение, че Сойкан е ангажиран с разследваната престъпна дейност, която е извършена с неустановени по делото лица. Правилно Хасковският окръжен съд е приел, че не е намалял интензитетът на опасността от укриване и извършване на престъпление при по-лека мярка за неотклонение. Действително периодът на предварително задържане е продължителен, но не е неразумен. Събраните доказателства са в девет тома, което формира извода, че делото е с фактическа и правна сложност. Съдът прецени, че целите на мерките за неотклонение в случая не могат да бъдат постигнати с по-лека мярка от „Задържане под стража".

Определението на Апелативния съд е окончателно.

Кокаин

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

