Започна изборният ден, гласуваме за 4786 кандидати за депутати

Точно 7 часа сутринта на 19 април започна изборният ден. Краят му е 20 часа, но времето може да бъде удължено с един час, ако пред секцията има опашка от желаещи, които не са успели да гласуват преди крайния срок.

В секциите с над 300 избиратели всеки има правото да избира дали да гласува с хартиена бюлетина или на машина, на всички останали места вотът е само с хартиени бюлетини. Реално 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за избор как да се гласува, а в 2641 вариантът е само с хартиени бюлетини.

Общо 24 са квадратчетата за партии, а 25-ото е за "Не подкрепям никого". Само в Смолян 25 е за независим кандидат.

Общо 4786 са кандидатите са народни представители, обяви в средата на март зам.-председателката на ЦИК Росица Матева. Това означава, че средно 20 души се борят за едно от 240-те места в парламента. Жените в листите са 1439. 1019 лица са кандидати в 2 района.

За първи път в кампания за парламента има и кандидати с двойно гражданство. Те са 19 на брой, осем от тях са жени.

Промените в конституцията от 2023 г. позволиха на българи, които имат и друго гражданство, да бъдат избирани за народни представители. Те обаче трябва да са живели у нас през последните 18 месеца. На двата национални вота оттогава - през юни и октомври 2024 г., кандидати с двойно гражданство нямаше.

6 575 151 души са в избирателните списъци.

Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес, който е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци. За да гласувате по настоящ адрес, различен от постоянния, трябва да сте подали заявление до 4 април.

Ако сте студент или докторант в редовно обучение и постоянният ви адрес е в друг град, може да гласувате там, където учите. Необходимо е в секция по избор да представите документ за самоличност, заверена за съответния семестър студентска книжка и да попълните декларация, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място. Декларацията е по образец и се предоставя в секцията.

Не е възможно гласуване в друго населено място на територията на страната, в което избирателят няма регистриран постоянен или настоящ адрес. Изключения се допускат само за кандидати за народни представители, членове на ЦИК и РИК, както и регистрираните за изборите наблюдатели може да гласуват на друго място, стига да имат издадено удостоверение. Членовете на секционните комисии и хората, ангажирани с техническата поддръжка на машините за гласуване може да упражнят правото си на вот в секцията.