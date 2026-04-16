Общината съдейства за изтегляне на влязлата в подлеза на "Орлов мост" кола

„Реакцията на екипите беше незабавна и координирана. Работим съвместно с полицията, за да бъде ситуацията овладяна възможно най-бързо и безопасно, без риск за гражданите". Това каза заместник-кметът по сигурността на Столичната община Лъчезар Милушев по повод случая с автомобил, попаднал в подлеза на „Орлов мост".

Столичната община оказва съдействие за изтеглянето на превозното средство.

На място се намира заместник-кметът по сигурността Лъчезар Милушев, както и екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция", които работят по извеждането на превозното средство. Действията се осъществяват в координация със служители на полицията.

По първоначална информация автомобилът е бил оставен необезопасен и сам се е спуснал към подлеза. Водачът на превозното средство е установен от компетентните органи.