ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медведев: Фабриките за дронове в Европа са легитим...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22674362 www.24chasa.bg

Само 211 000 бедни получават 20 евро заради ръста на цените на горивата през март

2592
Около 50 хил. души са подали заявление да получат 20 евро като компенсация за поскъпването на горивата. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Общо 210 934 човека с ниски доходи ще бъдат подкрепени от държавата с компенсация от 20 евро заради поскъпването на горивата през месец март. Това стана ясно, след като Националната агенция за приходите (НАП) завърши проверката колко от подалите заявления изпълняват заложените в програмата изисквания – да имат автомобил или сключен договор за лизинг и средномесечните им доходи да са до два пъти линията на бедност. От близо 50 000 подали заявления 28 078 отговарят на критериите.

По-голямата част от подпомогнатите – малко над 182 000 човека, вече получиха средствата. Те не подаваха заявления, тъй като Агенцията за социално подпомагане разполагаше с данни за банковите им сметки заради изплатени помощи през месеците януари и февруари. Помощта им беше преведена по служебен път след проверка от НАП дали имат право на нея.

За месец април компенсации ще се изплащат, ако средномесечните цени на масовите горива на дребно са равни или по-високи от 1,60 евро на литър по данни на НАП. Ако това условие бъде изпълнено, всички, на които са изплатени по 20 евро за март, ще получат помощта и за април, без да се налага отново да кандидатстват. Гражданите, които са пропуснали да подадат заявление през март, ще могат да направят това през април.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”