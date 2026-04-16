Над 6000 фиша и близо 500 акта са съставени при спецакция по пътищата

19 843 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 23 103 водачи и пътници.

Съставени са 6008 фиша и 485 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 9 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 5 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 4 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 9, четирима са отказали тестване.