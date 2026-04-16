Над 5500 са подадените заявления от граждани за подпомагане с 20 евро в област Добрич

Над 5500 са подадените заявления от граждани за подпомагане с 20 евро за гориво в петте дирекции на агенцията „Социално подпомагане" в област Добрич.

„В това число не влизат хората на социално подпамагане, които не подават заявления. Те служебно се проверяват от НАП, като оттам определят кои са „правоимащи" за 20-те евро, и ни връщат обратно информация. Тези средства ще се получат заедно със социалните помощи. Подалите заявления извън тази категория също се проверят от НАП", уточни Ирена Баирова, директор на регионалната дирекция „Социално подпомагане".

„Раздаването на хранителни пакети в област Добрич започна на 16 март и продължава по график. Около 50 процента от тях вече са раздадени. Хората проявяват активност, идват в обявените пунктове, вземат пакетите и благодарят, което ни изпълва с чувство за изпълнена грижа", каза директорът на Областния съвет на Българския червен кръст в Добрич д-р Артюн Еринозов. „В област Добрич заявявам категорично, че в нито една община няма опити от партии да си „присвоят" помощта, като се опитват да внушават, че е от тяхно име. Във всяка община, като започнем да раздаваме пакетите, в пунктовете идват представители на регионалната дирекция „Социално подпомагане" . Досега нямаме сигнал, че има опити за партийна пропаганда. По селата кметовете също ни помагат, самите те не проявяват никаква партийна пристрастност", добави д-р Еринозов. В област Добрич хранителни пакети могат да получат общо за осемте общини 8339 хора в нужда. Едночленните и двучленните семейства получават по един пакет с общо тегло 10,920 кг, съдържащ брашно, ориз, стерилизирана лютеница, домати белени стерилизирани, грах зелен стерилизиран, стерилизиран гювеч, конфитюр едноплодов, стерилизирани месни консeрви, фасул зрял стерилизиран, олио слънчогледово рафинирано. Тричленните и по-големите семейства ще получат по два пакета. Общото тегло на пакетите е 23,960 кг и съдържат същите продукти.