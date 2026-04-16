4-ма арестувани при акция на Европол срещу кибератаки по поръчка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

21 държавни, сред които и България, участвали в операцията

Над 75 000 души, за които се подозира, че участват в DDoS атаки по поръчка, са били предупредени при акция на Европол с участието на 21 държави. Арестувани са 4-ма, но не се уточнява къде. Българският ГДБОП е партньор в операцията, която се е провела на 13 април. Нейното име е Operation PowerOFF.

DDoS атаките представляват серия заявки за отваряне на даден сайт. Той блокира, тъй като не може да поеме трафика. Най-често това се случва с мрежи от заразени компютри.

Задържани са били четирима души, 53 домейна са били свалени, имало е и 25 заповеди за претърсвания. DDoS атаките позволяват на хора с дори минимални технически познания да нанасят сериозни щети на бизнеси и граждани по света, като правят сървъри, сайтове и онлайн услуги недостъпни за легитимните потребители.

Атаките често са регионални и целта са им онлайн пазари, телекомуникационни доставчици и различни уеб базирани услуги.

Мотивите на хакерите варират от любопитство до финансова изгода чрез изнудване или саботаж на конкуренти.

В съвместните действия участват: Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, България, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, САЩ, Тайланд, Финландия, Швеция, Япония. Дейността им е подпомагана от Европол чрез аналитична и експертна подкрепа при идентифициране и геолокиране на потребители и иззетите данни, в проследяване на криптовалутите и създаване на координационен команден център по време на активните дни и с цел превенция на киберпрестъпността.