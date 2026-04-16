ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима са обвинени за 14 престъпления след спецакц...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22674751 www.24chasa.bg

4-ма арестувани при акция на Европол срещу кибератаки по поръчка

2076
Кибератака Снимка: pixabay

21 държавни, сред които и България, участвали в операцията

Над 75 000 души, за които се подозира, че участват в  DDoS атаки по поръчка, са били предупредени при акция на Европол с участието на 21 държави. Арестувани са 4-ма, но не се уточнява къде. Българският ГДБОП е партньор в операцията, която се е провела на 13 април. Нейното име е Operation PowerOFF. 

DDoS атаките представляват серия заявки за отваряне на даден сайт. Той блокира, тъй като не може да поеме трафика. Най-често това се случва с мрежи от заразени компютри.

Задържани са били четирима души, 53 домейна са били свалени, имало е и 25 заповеди за претърсвания. DDoS атаките позволяват на хора с дори минимални технически познания да нанасят сериозни щети на бизнеси и граждани по света, като правят сървъри, сайтове и онлайн услуги недостъпни за легитимните потребители.

 Атаките често са регионални и целта са им онлайн пазари, телекомуникационни доставчици и различни уеб базирани услуги.

Мотивите на хакерите варират от любопитство до финансова изгода чрез изнудване или саботаж на конкуренти.

В съвместните действия участват: Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, България, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, САЩ, Тайланд, Финландия, Швеция, Япония. Дейността им е подпомагана от Европол чрез аналитична и експертна подкрепа при идентифициране и геолокиране на потребители и иззетите данни, в проследяване на криптовалутите и създаване на координационен команден център по време на активните дни и с цел превенция на киберпрестъпността.

🔴 ГДБОП участва в глобална операция срещу DDoS атаки „по поръчка“ 📊 В хода на „Operation PowerOFF“ са: ✔️ установени...

Posted by ГДБОП on Thursday 16 April 2026

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”