Николай Димитров: Откриваме нов фермерски пазар в Обзор

Община Несебър приключи строителството на нов фермерски пазар на територията на гр. Обзор. С реализирането на проекта се създава модерна и функционална среда, която отговаря на всички съвременни изисквания за търговия на открито.

Кметът на община Несебър Николай Димитров и кметът на Обзор Христо Янев, инспектираха изпълнението на обекта и условията, създадени за производителите и търговците.

„Този проект е важна стъпка към създаването на по-добра среда за местния бизнес, предоставяйки реална подкрепа и стимули за земеделските производители от района. Новото пространство дава възможност за директна реализация на местната продукция без посредници, което подпомага малките стопанства, насърчава местното производство и създава по-добри икономически условия за развитие.

Пазарът разполага с течаща вода, електрозахранване и изградени санитарни възли, осигуряващи необходимите удобства за търговците и посетителите. Съоръжението е покрито с широка козирка, която гарантира защита от слънце и неблагоприятни атмосферни условия.

Очаква се новият фермерски пазар да допринесе и за обогатяване на туристическото предлагане в Обзор. Освен търговско средище, той ще бъде и притегателно място за гостите на града, които търсят автентични местни продукти и традиционни вкусове.

Община Несебър продължава да инвестира в инфраструктура и инициативи, които подобряват качеството на живот и създават нови възможности за икономическо развитие.