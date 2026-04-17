„БСП Обединена левица е единствената партия, която не просто говори за промяна на олигархичния модел и справедливост, а действа.“ С тези думи водачът на листата на БСП ОЛ в Габрово проф. Николай Цонков се обърна към избирателите в своето заключително обръщение.

Цонков акцентира, че е чул гласа на работещите хора, на семействата, които се борят с ежедневните трудности, на възрастните и младите, които търсят перспектива в страната. „Имам смелостта да застана пред Вас не като носител на празни обещания, а като човек, който е чул вашите гласове“ – гласовете на работещите, на майките, на възрастните и на младите, които „още търсят причината да останат и да градят своето бъдеще тук“. Според него обществото е уморено от несправедливостта, но все още има готовност за промяна и поемане на отговорност.

Той не скри тежката картина в страната, но очерта и потенциала за промяна: „Чух гнева и умората от забравата, но видях и оптимизъм и готовност да се действа и да се поема отговорност.“ Цонков заяви, че БСП ОЛ предлага конкретни решения: „Предлагаме реални мерки, които да облекчат ежедневието – защита на домакинствата от високите цени на храните и горивата.“

В обръщението си Цонков отправи и критика към състоянието на политиката в страната, като посочи липсата на морал, принципи и доверие. „Днес живеем в духовна нищета… Политиката се превърна в мръсна дума. Липсват принципи, правила, морал и ценности“. По думите му БСП се завръща към своите корени – солидарност, справедливост и защита на труда, и има ясна кауза за изграждане на по-справедливо общество. „Истината и честността трябва да се върнат в политиката“, заяви той, като подчерта, че диалогът с гражданите е ключов за възстановяване на доверието.

Той подчерта, че левицата е преминала през процес на осъзнаване и обновление: „БСП ОЛ намери сили да назове грешките си, да вземе необходимите решения, да се промени и да тръгне по нов път – път, основан на нейните корени и историческа памет.“ По думите му именно това дава основание на кандидатите да застанат „със смелостта, че сме хората, които предлагаме реална промяна на България“.

Силен акцент в изказването му бе необходимостта от национално единство и прагматични решения. Като основен приоритет той посочи мира: „Наша първа задача е да съхраним мира. Защото мирът е условие за сигурност, икономика и човешко достойнство.“ Но бе категоричен, че това не е достатъчно: „Мирът не стига, когато няма хляб на масата. Социалната справедливост трябва да бъде измерима и незабавна.“

Специално внимание бе отделено на развитието на региона. „Габрово трябва да се отвори – инфраструктурно, икономически и туристически“, заяви той, като открои значението на тунела под Шипка, привличането на инвестиции и задържането на младите хора. Инициативите „Габрово – сърцето на България“ и „Произведено в Габрово“, по думите му, „не са просто думи, а носят икономически смисъл“.

В заключение проф. Цонков отново подчерта: „БСП ОЛ е партията, която не просто говори за промяна – тя действа.“ И отправи силен призив към гражданите: „Една справедлива България не просто е възможна – тя зависи от всички нас!“

Проф. Николай Цонков призова за подкрепа на БСП ОЛ с №5 в изборния ден.