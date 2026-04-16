Андрей Гюров: Очаквам промени в наредби, за да спре здравеопазването да печели от болката на хората (Видео)

Лекарство в една болница струва 23 000 лв., в друга – 125 000, което е пет пъти по-скъпо, над 400% . С тази разлика можеш дори нова кола да си купиш, само от едно лекарство, даде за пример премиерът

Три дни преди изборите фокусът на кабинета продължава да бъде опазването на честния вот, защото няма по-голяма заплаха за една държава и едно общество от търговията с демокрация. За съжаление, това не е единственият пазар, на който българският гражданин е превърнат в средство за печалба. Има и друг по тих, по-незабележим, но не по-малко и това е търговията със здраве. Оказва се, че докато лекари и медицински сестри помагат на гражданите и очакват повече средства, системата е направена така, че да бъде източвана и с тези пари да няма възможност да помага на българските граждани. Здравният министър ми докладва за болници, които използват вратички в закона, за да печелят повече. Това каза служебният премиер Андрей Гюров преди заседанието на Министерския съвет.

Пример е как едно и също лекарство в една болница струва 23 000 лева, в друга – 125 000, което е пет пъти по-скъпо, над 400% разлика. С тази разлика можеш дори нова кола да си купиш, само от едно лекарство. От всички лекарства на цялата болница е напълно възможно да се обзаведе нов автопарк, отбеляза Гюров.

В момента Министерството на здравеопазването прави одит в 7 държавни болници заради цените, на които са купували скъпоструващите лекарства. Един медикамент в София е купен за 2300 – 2400 лв., а държавна болница в Пловдив - за 15 210 лв. Две държавни болници в София са купили един медикамент за 1500 лв., а болница в Пловдив купува същия за близо 11 хил. лв. Най-фрапиращ е случай за медикамент, купен от болница в София за 517 лв., а в Пловдив – за над 8000 лв.

Най-тъжното от цялата история е, че това е напълно законно. Това е система, която позволява да се печели от болката на хората, каза още премиерът. същото време българският пациент е на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване. Това не е съвпадение, това е система, която позволява да се печели от болката на гражданите, посочи премиерът. Според него това не е само проблем на здравеопазването, нито само на икономиката. Не е и само политически проблем. Той е морален, категоричен беше Гюров.Точно заради такива безобразия ние сме в тази сграда. А след 3 дни има избори, заяви министър-председателят. Премиерът Гюров разпореди Министерството на здравеопазването в кратък срок да предложи възможни решения и промени в наредбите, за да се спре с разликите в цените.