ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Съдът В Пазарджик отстрани от длъжност полицейски служител за незаконно съхраняване на информация

Диана Варникова

Пазарджишкият Окръжен съд е потвърдил определение №52 от 09.04.2026 г. постановено от Велинградския районен съд по частно наказателно дело №79 по описа за 2026 г., с което е взета мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност" по отношение на А.Г.С. Това съобщиха от съдебната институция в Пазарджик.

Обвинението спрямо А.Г.С. е за това, че в гр. Велинград в качеството си на длъжностно лице – служител Вътрешна сигурност в МВР, в нарушение на Закон за специалните разузнавателни средства, чл.31, ал.2, противозаконно е съхранявал информация получена чрез СРС, престъпление по чл.284в от НК.

Определението не подлежи на обжалване и протест. По неофициална информация става въпрос за Александър Семерджиев от Велинград, служител в момента на "Вътрешна сигурност" в МВР.  Той бе командирован в ОДМВР-Пазарджик за подпомагане на дейността на дирекцията във връзка с провеждането на предстоящите избори.

Съдът в Пазарджик

