Парламентарните избори през 1997 г., които доведоха на власт реформаторското управление на ОДС и сбъднаха европейската ни мечта, бяха на 19 април. Тази неделя, 19 април, е наш дълг да защитим постигнатото, защото, без да имам каквото и да желание да разпръсквам страхове, трябва да бъда честен и да ви кажа, че за първи път има риск мястото на България в Европа, извоювано с тежки усилия и на огромна цена, да бъде поставено на карта.

Тази аналогия със знаменателните събития, довели ОДС и правителството на Иван Костов на власт през 1997 г. отново след бурни протести, свалили кабинета на Жан Виденов, прави лидерът на ДСБ Атанас Атанасов със свой пост във фейсбук. С него той кани всички на шествие, организирано от ПП-ДБ, което тръгва тази вечер в 18,30 ч. от пл. "Света Неделя“ до НДК.

Ето пълния пост на Атанас Атанасов:

На този ден преди 147 години Търновската конституция поставя основите на модерна България с разделение на властите, равенство пред закона, свобода на словото и вероизповеданието, защита на личността и собствеността. Това е началото на българския европейски път - труден, насилствено прекъсван, но неизменно в посоката, завещана ни от Левски - да бъдем равни с другите европейски народи.

Днес отбелязваме и друга дата - 101 години от атентата в църквата "Света неделя", извършен от БКП по заповед на Коминтерна в Москва - най-кървавият терористичен акт в историята ни.

И, като стана дума за дати, тези дни се сетих, че парламентарните избори през 1997 г., които доведоха на власт реформаторското управление на ОДС и сбъднаха европейската ни мечта, бяха на 19 април.

Тази неделя, 19 април, е наш дълг да защитим постигнатото, защото, без да имам каквото и да желание да разпръсквам страхове, трябва да бъда честен и да ви кажа, че за първи път има риск мястото на България в Европа, извоювано с тежки усилия и на огромна цена, да бъде поставено на карта.

Тази вечер ви каня да се присъедините към шествието от пл. "Света Неделя“ до НДК от 18:30 ч.

За силна България в силна Европа!