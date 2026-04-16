Два дни празник на торта „Гараш" в Русе, "Queen Sensation" забиват на площада

Тазгодишното пето издание на Празника на торта „Гараш" отново ще се превърне в сцена на едно от най-обичаните и разпознаваеми събития в културния календар в Русе.

За първи път през 2026 г. събитието ще се проведе в рамките на два дни – 19 и 20 септември, което ще даде възможност за по-богата програма, повече участници и още повече възможности за жителите и гостите на града да се насладят на кулинарни демонстрации, дегустации и музикални изпълнения. Кулминацията на празника ще бъде концертът на световноизвестните музиканти „Queen Sensation", които изпълняват вечните хитове на рок групата. Събитието се организира от Община Русе, ОП "Русе Арт" и Общинска фондация "Русе - град на свободния дух".

И тази година централно място в програмата ще заеме кулинарният конкурс за аматьори, който ще се проведе в два кръга – приготвяне на торта „Гараш" по оригинална рецепта и създаване на авторска интерпретация на класическия десерт. Участниците ще имат възможност да демонстрират своите умения пред професионално жури и публика, като за най-добрите са предвидени атрактивни награди, включително и гранд награда за победителя.

В празничната програма отново ще се включи и шеф Иван Александров със своя екип, който ще представи кулинарни демонстрации и ще бъде част от празничната атмосфера. Посетителите ще могат да се насладят още на дегустации, демонстрации и разнообразни активности, свързани със сладкарското изкуство.

Очаква се петото издание на Празника на торта „Гараш" да привлече рекорден брой жители на Русе и гости от страната и чужбина, любители на кулинарията, музиката и културните събития.