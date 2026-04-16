Смениха директорите на шестте районни управления на полицията в Пловдив

Мая Вакрилова

[email protected]

1852
ОД на МВР - Пловдив Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"Пътна полиция" също е с нов началник

Всички шест директори на полицейските управления в Пловдив са сменени, става ясно от сайта на областната дирекция на МВР. 

Там вече са отбелязани новите ръководители. Сменен е и началникът на "Пътна полиция". Досега секторът се оглавяваше от Красимир Нешев, а сега на негово място идва Радослав Начев, който не за първи път застава начело на КАТ.

Асен Солаков, който оглавяваше Второ районно, сега е поел Първо в "Кючука". Димитър Костов става директор на Второ, а Трето оглавява Гено Господинов. Началникът на Четвърто също е сменен, а на негово място застава Сивлин Бабаджанов.

Пето и Шесто районно управление имат за началници временно изпълняващи функциите - на Пето това е Николай Кирков, който зае поста, след като досегашният директор Васил Саватинов излезе в болничен, а на Шесто е Любомир Начев. 

Кадровите промени стават малко преди парламентарните избори в неделя, а преди ден служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев оповести, че директорът на ОД на МВР Васил Костадинов е разследван от прокуратурата за оказване на натиск над служители.

