Петима са обвинени за 14 престъпления след спецакция в Горна Оряховица

Разкрити са 13 кражби и едно унищожаване и повреждане при специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност и престъпления, свързани с изборното законодателство. Спецакцията е проведена днес на територията, обслужвана от РУ - Г. Оряховица.

5 лица са привлечени в качеството на обвиняеми, отчитат от полицията.

Проверени са 5 заложни къщи, 4 пункта за разкомплектоване на автомобили, 191 автомобила и 231 лица. Наложени са 34 глоби по фиш и са връчени 12 електронни фиша.