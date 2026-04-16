"С детска отвертка успяхме да отворим машина. В склада няма видеонаблюдение. 10 000 машини може да са отваряни", твърди Владимир Темелков

Не са получихме отговор на нито един от въпросите си, свързани с машинното гласуване. Тази констатация направиха представителите на ГЕРБ-СДС след като по-рано днес ЦИК допусна представители на партии и медии в склада, в който се съхраняват машините за гласуване, за да покаже как се извършват дейности по инсталирането на техниката за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

"Буквално бяхме вербално нападни от представителите на ЦИК и "Сиела". Имахме въпроси за сигурността на машината и най-вече с една техническа възможност за отваряне на капака и ненарушаване на пломбите. Не получихме достатъчно надеждни отговори", заяви Цветомир Паунов от ГЕРБ.

По-рано днес в склада, в който се съхраняват машините за гласуване, се разрази скандал, а представителите на ГЕРБ-СДС поискаха една машина да бъде разглобена, а от ЦИК отказаха това да се случи.

Паунов подчерта, че ГЕРБ винаги са били за машинното гласуване. Той призова за.-председателката на ЦИК Росица Матева, заедно с всички членове на ЦИК и представителите на държавата да гарантират сигурността на машините и да не се стига до съмнения в този процес, настоя той.

"Машината е остаряла. С проста детска отвертка успяхме да преодолеем пломбите ида от отворим машина. В склада няма видеонаблюдение. 10 000 машини не е ясно дали са отваряни, кога са отваряни. Отделно в машините имат два скрити USB порта, 1 порт за интернет, плюс допълнително място за захранване. Това води до съмнение дали може тази машина да се включи безжично в Интернет", каза пловдивчанинът като добави, че са получили уверение, че портовете са спрени. Темелков се оплака, че на културно зададените им въпроси се отговорило с вербална агресия.

Според него ако захранването на машината спре, външната батерия на машината може да издържи не повече от 30 минути, което може да компроментира вота.

Влязох с най-простата флашка и още на тестването на машината веднага забих компютъра, заяви зам.-кметът на Пловдив по дигитализация и образование Владимир Темелков. Според него софтуерът на машината е изтекъл преди година, а машините са 15 годишни. Той определи наличната техника като "кьоск" - машина, с която да си вземеш номерче в болница или общинска администрация. Тази машина е с максимално занижени показатели, тя не отговаря на модерните изисквания за сигурност, настоя представителят на ГЕРБ.

"В помощ на ЦИК дойде представител на друга партия - Божидар Божанов , който предложи да обясни как работят машините. Шефката на ЦИК беше съгласна. Когато ги питахме заедно ли работят, отговорът беше "Не" и повече не се обадиха", заяви Темелков.

"Призоваваме ЦИК да пломбират целия корпус на машината. Не е сериозно в XXI век да се пломбира с пластмасови плобми. Моля ви, гарантирайте сигурността на вота на гражданите", настояха от ГЕРБ.

Темелков подчерта, че също подчерта, че партията е "за" машинния вот, защото са технократи и модерни хора.