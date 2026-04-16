В събота е поклонението пред композитора Кирил Икономов

В събота, 18 април, ще е поклонението пред починалия снощи композитор Кирил Икономов, съпруг на изпълнителката Мая Нешкова. Всички, които искат да си вземат последно сбогом в Маестрото, могат да го направят от 13 ч. в църквата "Света София".

"Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко...", съобщи тази сутрин съпругата му Мая Нешкова, която споделяше както живота, така и дългогодишното си творчество с него.

Кирил Икономов е роден на 10 май 1954 г. в село Мусомище, община Гоце Делчев. Завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров", където изучава композиция и дирижиране при едни от най-утвърдените български педагози. В следващите десетилетия се утвърждава като един от най-ярките автори в българската популярна музика, създавайки десетки песни, изпълнявани от Мая Нешкова и други известни артисти.

Творчеството му обхваща симфонична, камерна и хоровa музика, филмова музика, детски песни и множество естрадни хитове, които се превръщат в част от златния фонд на българската култура.

Сред тях са обичани заглавия като "Рожден ден", "Китка за обич", "Храмът", "Конче вихрогонче", "Щатие с пари не се купува" и др., които поколения българи разпознават и днес. Икономов има над 4000 концерта в България и чужбина, включително участия в престижни зали и международни фестивали. Носител е на отличия, сред които „Гран при" от фестивала в Улан Батор през 1987 г., където е отличен като най-добър гост-диригент.

Като творчески тандем с Мая Нешкова двамата оставят ярка следа в българската музика. Песните им се превръщат в емблема на българската естрада от 80-те и 90-те години, а съвместната им работа продължава повече от четири десетилетия.

С кончината на Кирил Икономов българската музика губи един от своите най-отдадени и талантливи творци. Той си отива на 71-годишна възраст, оставяйки след себе си богато наследство, което ще продължи да звучи и да вдъхновява.