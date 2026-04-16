- Г-н Денков, ще има ли ново управление страната след изборите и очаквате ли ПП-ДБ да е част от правителството под някаква форма?

- Като говорим за управление, тряба да е ясно, че то започва от парламента. Правителството е следствие от състава на Народното събрание. Имали сме два кратки кабинета, на които се наложи да свършат чудеса не просто без парламентарна подкрепа, а при почти постоянен саботаж и отбване на удари. Имам личен опит като премиер с номерата на скритите и откритите мнозинства в парламента. Тук се добавят и допълнителните удари от зависимите началници в службите и регулаторите, които също не зависят от правителството. А съдебната власт, която е на дъното по обществено доверие, няма даже нужда да я споменавам.

Така че за Продължаваме Промяната тестът за реалните намерения на партиите, които сега обещават на едро, ще е парламентът. И работата там ще покаже възможно ли е да се състави полезно за България правителство, което да си заслужава да подкрепим.

Очаквам това да стане ясно съвсем скоро. Ще внесем отново важните закони, които засягат правосъдието, избора на нов Висш събеден съвет, който най-накрая да избере законен главен прокурор, антикорупционното законодателство, бламирано години наред от ГЕРБ и ДПС и т.н. И тъй като точно сега трябва да сме готови да посрещнем възможна криза с горивата и нов ръст на цените заради войната в Близкия изток, става много важно да се приемат бързи и адекватни мерки за подкрепа за всички засегнати в редовния бюджет. Готови сме с предложенията.

- И все пак кое ви е по-важно сега, борбата с корупцията и завладяната държава, или мерките за подкрепа при кризата, която се задава?

- Двете са пряко свързани. Дали ще има пари за хората и бизнеса в бюджета зависи от това дали новият състав депутати ще спре схемите от последното редовно управление - то беше използването от мнозинството основно за схеми и кражби в големи размери. Зависи и от това дали правосъдната система ще продължава да се занимава с невинни опозиционни кметове, вместо да разследва и наказва престъпниците, включително сред политиците.

Със сигурност една от първите задачи е да търсим подкрепа за предложенията ни към редовния бюджет, независимо от изборния резултат и новите мнозинства.

Разработихме пакет от антикризисни мерки в подкрепа на бизнеса, на младите семейства и децата, на пенсионерите. Той обхваща и мерки в здравеопазването, които ще позволят стотици милиони евро да се насочат към пациентите, а не към скъпи лекарства за болниците или към схеми за източване на пари. И така ще могат да се увеличат най-накрая заплатите на младите лекари, медицинските сестри, акушерките и всички медицински специалисти. Напомням на всички политици, които днес се чувстват безсмъртни, че лекари ще трябват и след години. И е добре да са останали в България.

Прекалено дълго моделът “Пеевски-Борисов” внушаваше на българина, че няма пари за нищо в държавата - освен за скъпа охрана и луксозен живот на политически лидери и техните приятели, разбира се. Хората още не могат да свикнат с реалността. А тя е, че е напълно възможно да се живее добре, да се работи спокойно и да се прави успешен бизнес у нас, също както във водещите европейски държави. Дори във времена на криза.

Да припомня, че по време на първото ни редовно правителство през 2022 година избухна войната в Украйна, а Русия ни спря газа. Но с адекватни мерки, за които успяхме да съберем подкрепа в парламента, увеличихме доходите и пенсиите повече от инфлацията, подкрепихме бизнеса с компенсации, даже ускорихме растежа на икономиката. Възможно е и сега при достатъчно голямо мнозинство за ПП-ДБ.

Но ще повторя - каквито и мерки да въведем, нищо няма да се промени, ако тази неделя с масово гласуване не изгоним крадците и престъпниците от властта.

- На тези избори сте за първи път водач в райони, с които ви свързват много неща - МИР 23 в София, и в МИР 1 Благоевград. По-лесно ли е на тези избори за вас?

- В живота лесно няма. Но единственото важно е какъв ще е резултатът в неделя. Иначе помага, че живея и работя в 23-ти район в София, а Благоевград ми е нещо като втори дом заради съпругата ми, която е оттам. И отделно го познавам добре покрай двата университета. А едно от децата ни е сред така наречените “дигинални номади” в Банско. Затова нямах нужда от много предварителна подготовка.

- Има ли местни въпроси и проблеми, които зависят от парламента - и смятате да се заемете с тях?

- Парламентът има по-голямо влияние върху местното управление, отколкото хората предполагат. В София, например, има проблем с презастрояването, особено в моя район.

Той е резултат от строителството на парче, което действащият Общ устройствен план на столицата е узаконил преди 15 години. И докато не се приеме нов план, ще има едни лъскави сгради, без инфраструктура, без удобен транспорт, без зелени площи. На места дори няма адекватни улици и канализация. Столична община вече работи по нов Общ устройствен план и аз ще търся подкрепа в парламента, за да бъде въведен.

Развитието на Витоша също е свързано със законови промени - например Закона за горите, за да има работещи модерни лифтове с по-голям капацитет. И повече хора да се радват на това наше природно богатство.

Въпреки напредъка на кмета Терзиев през последните 2 години с разкриването на нови места в детските заведения в София, продължава да има недостиг, включително в моя район. Парламентът може да упражни контрол върху правителството да не бави средствата за Столична община, които са отделени за ремонти, строителство, всичко, свързано с детските градини и ясли.

Отделно има голям недостиг на медицински сестри в яслите. Необходими са повече от 350, за да функционира системата нормално, а проблемът се задълбочва с това, че повече от половината работещи в момента са в пенсионна възраст. Ако те се пенсионират, както им се полага, кризата в системата ще стане още по-тежка. Решението е яслите да бъдат със споделено ръководство от МЗ и МОН. Това пак става със законодателство.

- И в Благоевград имате кмет от ПП-ДБ, там как стоят нещата?

- Благоевградският регион страда от общия проблем на държавата в последните 2 години - няма достатъчно инвеститори. Отблъснаха ги безобразията в завладяната съдебна власт, наказателните арести и репресии, корупционният подход в избора на изпълнителни на инфраструктурни проекти, и не на последно място - подмятанията на говорителите на ГЕРБ как увеличението на данъците е неизбежно.

Ето например бившата цигарена фабрика е болна тема за благоевградчани. Изоставена е, а един инвеститор може да помогне да се реализира потенциалът на този обект.

Същото важи за Банско, Разлог, Сандански - почти целият регион може да бъде рай за туризма през всички сезони, ако има повече инвеститори.

Важен приоритет е завършването на автомагистрала Струма в срок, особено след като вкарахме България в Шенген. Знаете, че строителството се отпуши благодарение на нашето правителство, след като договорихме с Европейската комисия вдигане на забраната за строеж край Кресненското дефиле. Сега парламентът трябва строго да контролира дали строежът се прави качествено, отговорно и най-вече – без да се източват пари, нито в чували, нито през завишени цени за нагласени изпълнители.

Малкият бизнес е особено уязвим извън столицата. Ще внесем предложение прагът за регистрация по ДДС да се вдигне отново до 85,000 евро, след като ГЕРБ и ДПС го намалиха до 51,000 евро. Абсурдно е точно когато един бизнес започва да расте, държавата да го задушава с допълнителни разходи и бюрокрация.

Вече скачат цените на торовете и фуражите, затова животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци в региона, а и не само, трябва да бъдат специално подпомогнати.

А за да има успешни предприемачи и кадри за бизнеса утре, е добре образованието да подготвя днешните ученици и студенти за бъдещето. Благоевград може се превърне в университетски технологичен център. А националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която въведохме още през 2022 година в МОН, да се разшири и към наука, технологии и изкуствен интелект.

- Кой е българският Орбан, г-н Денков? И хората интересуват ли се всъщност какво стана в Унгария? Вярвате ли, че падането на Орбан може да повлияе на изборните резултати в България?

- На България не могат да й помогнат чужди граждани. Да, Орбан, на когото се възхищаваха и Борисов, и Пеевски, и Радев, а сега отричат да са го познавали, беше изхвърлен от властта в Унгария. Но нашата работа трябва да си я свършим сами. Със сигурност резултатите от изборите там са червен флаг поне за някои от поддръжниците на стария модел на управление. Но те имат по-голямо значение за общия европейски контекст отколкото за изхода от вота на 19 април.

Важното за България като европейска демокрация е, че когато един самозабравил се властник прави страната си първа по бедност в Европейския съюз, предава националния интерес, мачка бизнеса и краде обществен ресурс в полза лично на себе си и близкия си кръг, неизменно се проваля.

Кабинетът “Желязков”, ярък символ на модела “Пеевски-Борисов”, падна само след 1 година, преди да успее да нанесе трайни вреди и истински да разгневи всички българи. Едва ли ще стигнем рекордите в избирателната активност в Унгария. Но все пак очаквам този път много повече хора да излязат да гласуват.

- Открадна ли Радев вашия протестен вот? Виждате резултатите му в социологическите проучвания.

- Преди да видя резултатите от гласуването в неделя, мога да кажа само, че е откраднал посланията ни срещу корупцията. Без да каже имената на олигарсите, без да каже нищо по същество срещу ГЕРБ, ДПС, санкционираните по Магнитски, незаконния главен прокурор... Докато атакува само ПП-ДБ, разбира се.

Ще анализираме следващата седмица като видим реалния вот на българите.

- Какво ще се случи с коалицията ви с Демократична България след изборите? И в момента водите различни кампании. Мнозина предричат раздяла.

- Смисълът на клюките и спекулациите в предизборна кампания е да разсейва от важните теми. Затова не одобрявам да се вадят истории от кухнята, които нямат никакво значение за голямата картина. Ясно е, че сме единствената проевропейска антикорупционна формация, която е доказала посоката си с действия. Хубаво е, че в коалицията всеки може да мисли самостоятелно, да си каже мнението, да спори. Ние никога няма да бъдем вождистка партия, нашите симпатизанти не искат поредния “бащица”. А сега с ДБ сме фокусирани изцяло върху успешния край на кампанията, за да получим добър резултат.