79-годишен шофьор се блъсна в микробус на червен сигнал на светофар, счупи крак

79-годишен шофьор блъсна колата си в микробус на червен сигнал на светофар, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 15 април около 15:30 часа по пътя Добрич – Балчик в района на разклона за село Приморци лек автомобил „Рено", управляван от 79-годишен мъж, неспазвайки безопасно разстояние от спрелите на червен сигнал на временно поставена светофарна уредба, се блъска в задната част на микробус „Ивеко".

В резултат на удара водачът на лекия автомобил е настанен в болницата в Добрич с фрактура на крак, без опасност за живота.