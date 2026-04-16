Най-важният закон е този за бюджета - за да се спрат тия тегления на дългове.

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на въпроса кое е най-спешното нещо, с което трябва да се захване новият парламент. При участието си в "Лице в лице" по Би Ти Ви той подчерта, че приоритетите все пак зависят от това кой ще лидира процеса, но е важно да се намали дефицитът. Другите важни неща са законите по плана по възстановяване и да се извади България от сивия списък, в който попаднахме преди 2-3 години.

Най-трудните въпроси, които получава Борисов, са свързани с участието на ГЕРБ в сглобката и тройната коалиция. "И защо направихме толкова компромиси - като се започне от това да се съглася да не съм премиер и се стигне до много леви мерки, макар десетилетия да не сме нарушавали принципите си за най-ниски данъци, за стимули за бизнеса, за среда за развитие на частника. А ние залитнахме...", каза лидерът на ГЕРБ.

"Отговорът ми е, че повече компромиси няма да правим. Партията ми забранява", отсече той.

"Всичко, което трябваше да свършим, го свършихме. Затова с истинско облекчение излязох от коалицията", добави Борисов.

"Най-лесно се управляваше с Патриотичния фронт. Най-мъжки се държаха и Валери, и Каракачанов, и Волен. Затова изкарахме пълен мандат. И с РБ - имаше прекрасни министри. Христо Иванов обича да си тръгва по средата на реката. Конституцията я правиха той и Делян Пеевски", каза Борисов. Призна, че е подкрепил идеята им за промени в конституцията, защото е трябвало да е прогнозируем партньор. И макар да не одобрява промените по конституцията, Борисов отбеляза, че ги е подкрепил, защото по старата президентът Румен Радев бил едноличен господар на държавата месеци наред. "ПП-ДБ, които повтарят за модел "Борисов-Пеевски", а моделът бе между тях и Пеевски. Като обявиха, че сме приели промените в конституцията, мен не ме поканиха", каза лидерът на ГЕРБ.

"Докато не съм убеден, и ние като партия не сме убедени, че това е правилно, нито ни трябват сглобки, нито ни трябва коалиция. Или обмислени явни решения, или не участваме", подчерта лидерът на ГЕРБ.

На въпрос за ниското доверие в съдебната система Борисов каза: "Не знам доверието в кое е по-ниско - в нея, в Народното събрание, в БФС. Българите нямаме доверие на никого. Това е народопсихология, още от Андрешко - данъчният трябва да е в блатото. А в правовата държава всеки трябва да си плаща данъците".

Борисов подчерта, че и без протести си бил наумил да свали кабинета и да подадат оставка след 1 януари.

"Не съм премиер от 6 години, какъв модел "Борисов", попита той.

"Да си лидер и да си премиер е много различно. Ще цитирам царя, че е мъдър, той казваше - тежка е царската корона, еле като я няма. Не е едно и също Желязков на Европейски съвет или аз да съм. Много различно щеше да е, макар че Желязков се справи максимално добре с това, което можеше.

10 г всичко се случваше в София и във Варна. Във Варна идваха Макрон, Нетаняху, всички. България бе всичко за Балканите.

Всеки има различен манталитет, той (Желязков - б.р.) е изключително умен", даде оценката за последния премиер от ГЕРБ. И добави, че би подписал споразумението за борда за мир като него.

"Горд съм с ГЕРБ, че имам толкова елитни, добри експерти и специалисти, истински тим, в другите партии ги няма", каза той.

За днешната проверка на машините Борисов настоя ЦИК да им сложи стикери и да осигури видеонаблюдение в склада, в който се съхраняват.

"Имам съмнения в честността на изборите. От това, което знам, машината е пломбирана, но може да се отвори. В склада няма видео наблюдение и никой от нас не знае кой е сега в склада. Поскахме само освен пломбата, да има и лепенки, да не се нарушава целостта на машината - сега се отвиват 3 болта и капакът ще падне", настоя той.