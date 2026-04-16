Отварянето на граничния пункт Рудозем–Ксанти за тежкотоварен трафик е ключово за развитието на бизнеса в Пловдив и Смолян. Това заяви водачът на листата на „Възраждане“ в Пловдив Ангел Георгиев, който подчерта, че темата ще бъде сред основните приоритети на политическата организация.

По думите му пунктът е бил отворен благодарение на натиска от страна на граждани, организации и представители на „Възраждане“, включително чрез поставени въпроси, публични действия и международен отзвук. Той посочи, че без този натиск от българска страна гръцките институции са можели да отлагат отварянето му още години.

В момента обаче граничният пункт функционира само за леки моторни превозни средства, което според Георгиев сериозно ограничава възможностите за икономическо развитие. Тежкотоварният трафик все още не е допуснат, а именно той е от решаващо значение за реалната бизнес свързаност между регионите.

„За да може пловдивският и смолянският бизнес да се възползват от близостта до Беломорието и да достигат бързо до Ксанти, е необходимо пунктът да бъде отворен и за камиони“, подчерта Георгиев.

Според него това ще даде възможност на българските фирми да развият по-активна търговия с Гърция и да извличат реални икономически ползи от географското си положение.

Той заяви, че от „Възраждане“ ще продължат да поставят въпроса както в българския парламент, така и пред Министерството на външните работи, като ще настояват за конкретни действия в кратки срокове.

Георгиев допълни, че „Възраждане“ ще използва и своите международни контакти, включително партньорски политически сили в Гърция и европейски институции, за да окаже допълнителен натиск за решаването на казуса.

По думите му именно чрез подобни съвместни действия е било постигнато частичното отваряне на пункта, след като гръцката страна дълго време е забавяла процеса. Той припомни, че въпросът е получил и международно внимание, включително чрез парламентарен контрол в Гърция, и това е допринесло за напредъка.

Георгиев изрази съмнение, че без допълнителен натиск гръцката страна ще се ангажира с бързо отваряне на пункта за тежкотоварен трафик, което налага активни действия от българска страна.

Той отправи критики и към досегашното управление, като посочи, че държавата не полага достатъчно усилия за подпомагане на българския бизнес и за защита на националния интерес. Управлението на статуквото, в лицето на правителствата на ГЕРБ, ППДБ, ДПС, БСП и ИТН подариха водите на Арда на гръцката държава, вместо да ги използват като условие и лост в преговорите.

„Българските фирми са оставени да се справят сами, без реална подкрепа от държавата, която вместо да бъде добър стопанин, често се държи като мащеха“, заяви Георгиев.

Той подчерта, че отварянето на пункта за тежкотоварен трафик е от съществено значение не само за бизнеса, но и за цялостното развитие на региона, като ще допринесе за по-добра свързаност и икономическа активност.

В заключение Ангел Георгиев заяви, че „Възраждане“ ще продължи активно да работи за пълното отваряне на пункта Рудозем–Ксанти и призова за подкрепа на предстоящите избори, за да може темата да бъде поставена с по-голяма тежест на национално ниво.

