Сметната палата обучи 1000 директори на училища как да попълват декларации за имущество и интереси

При огромен интерес мина втората сесия на онлайн обучение за деклариране на имущество и интереси, организирано от Сметната палата в рамките на разяснителната кампания „Ясни правила, точни декларации". Близо 1000 директори от сферата на образованието се включиха в обучението, целта на което е да подпомогне лицата на публични длъжности при подаването на декларации за имущество и интереси пред Сметната палата.

От февруари 2026 г. задължението за приемане и обработване на декларации и завеждането им в регистър е регламентирано в Закона за Сметната палата, която пое част от дейностите на закритата Комисия за противодействие на корупцията.

Законът задължава широк кръг от длъжностни лица, в това число директори на училища, детски градини и на Регионалните управления по образование, да декларират пред одитната институция притежаваните недвижими имоти, моторни превозни средства, банкови сметки, налични парични средства, участия в търговски дружества и др.

„Декларациите са инструмент за установяване на конфликт на интереси и несъответствия между доходите и реалното имущество. Този процес гарантира, че публичните лица не използват позицията си за лична облага", каза при откриването на обучителната сесия Мария Тодорова", директор на дирекция „Публичен регистър" в Сметната палата.

По време на обучението служителите на дирекция „Публичен регистър" дадоха основни указания от правен и технически характер за попълване и подаване на декларациите. Направени бяха практически разяснения, свързани с попълването на декларациите и тяхното подаване. Служителите отговориха и на всички въпроси, зададени от участниците.

Първото онлайн обучение от националната разяснителна кампания се проведе преди две седмици с представители на местната власт - кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите. В него се включиха над 400 представители на общини.

Около 15 хиляди лица на публични длъжности са задължени да подават ежегодни, встъпителни и финални декларации за имущество и интереси пред одитната институция, които тя обработва, проверява за несъответствия и завежда в публичен регистър.

Срокът за подаване на ежегодните декларации изтича на 15 май. Санкцията за неподаване или невярно декларирана информация е до 1500 евро. Ако задълженото лице откаже да декларира имуществото си, освен глобата се уведомява и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, която започва пълна проверка на лицето и семейството му за 10-годишен период.