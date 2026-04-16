Пропуснатите ползи от купуване на лекарства на завишени цени са милиони евро

Пропуснатите ползи за държавата заради купуване на лекарства на завишени цени са за милиони левове. Това обяви служебният здравен министър Михаил Околийски.

"Става дума за разлики в цените от порядъка на милиони евро. Колко точно е този ресурс ще стане ясно след окончателната калкулация. Тук говорим не само за загубите, а за възможността повече деца да бъдат лекувани, защото ако е раздута цената за определен медикамент, тя изчерпва финансовия ресурс и той не стига за други деца, които имат нужда от лечение", посочи Околийски на брифинг в Министерския съвет.

Във вторник на съвместен брифинг НЗОК и министерството обявиха схема, ясна от журналистически разследвания - има лекарства извън позитивния списък, които се поръчват от болниците за конкретни пациенти, но с големи разлики в цените. Беше даден конкретен пример: лекарство Х е купено от болница А за 46 хил. лева, от болница Б - за 150 хил. лв., а от болница В - за 424,70 лв. Става въпрос за един и същи медикамент, затова и се пораждат съмненията за завишаване на цените. Тогава обясниха, че се проверяват седем държавни болници - четири в София и три в страната. Само те са се занимавали с такъв тип дейност.

Сега Околийски усточни, че болниците са в София и Пловдив.

В миналото тези "офлейбъл лекарства" са били регулирани и отпускани от фонда за лечение на деца. След закриването му това се прави от звено към НЗОК. Касата плаща за лекарствата, а парите в нея отиват от бюджета на здравното министерство. Въпросните лекарства са за тежки заболявания. Налага се да се поръчват по този начин, тъй като не са в т.нар. позитивен списък и за тях няма регулация на цените у нас, понякога и в Европейския съюз.

"През годините са установени много големи разминавания в цените на тези медикаменти при различни болници. Сега работим по промяната на две наредби, които ще спрат тези практики, които към момента изглеждат законни, но са крайно неприемливи, неморални и недопустими. Правим това, защото темата за скъпоструващите медикаменти и лечение е с много висока обществена чувствителност", обясни министърът. Той подчерта, че МЗ не е разследващ орган, но работи по осветляване на фактите, а където бъдат установени нередности и нарлушения на закона, ще бъдат въвлечени разследващите органи.

"Основната ни цел сега е да препотвърдим цените, на които са купувани тези медикаменти. Днес или утре на сата на НЗОК и МЗ ще бъдат публикувани всички наименования на медикаментите, цените, на които са били купени, и от кои болници, за да има пълна прозрачност на тези процеси. С това искаме да преустановим неефективното разходване на публичен ресурс. Най-важната цел е да запазим доверието в системата, защото то се гради на предвидимост, справедливост и проверена информация", каза още министърът.

Той даде пример още един пример: медикамент Х, купен от болница А за 23 хиляди лева, а от болница Б - 125 хил. лева. Ако съберем мсички тези пропуснати ползи, може да се каже, че това е автопарка на голяма международна институция, обобщи той.