Министър Щонова: Първите усилия на правителството бяха насочени към земеделския сектор

Секторът „Растениевъдство" е изключително важен за българската икономика. Той има стратегически характер, защото всички ние искаме достъп до качествена храна. Т

ова каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова на брифинг след среща с представители на сектор „Растениевъдство". В нея участие взе и министърът на земеделието и храните Иван Христанов. Дискусията се проведе в икономическото министерство и на нея бяха обсъдени основните предизвикателства пред бранша и възможностите за подкрепа от страна на държавата.

„Първите усилия на правителството бяха насочени именно към земеделския сектор", каза министър Щонова. Сред конкретните стъпки тя посочи ускоряване на плащанията към производителите, намаляването на акциза върху горивата за земеделските стопани и отлагането на увеличението на ТОЛ таксите. „Надяваме се тези мерки да им дадат глътка въздух", подчерта Ирина Щонова и обясни, че по време на срещата са обсъждани още възможности за подкрепа.

Икономическият министър обърна внимание и на вече предприети действия в подкрепа на други засегнати сектори. „Преди около седмица проведохме среща с транспортните компании, които понасят сериозна част от тежестта на увеличените цени на горивата. За тях осигурихме и възможност за отлагане на лизинговите им вноски, към която има значителен интерес", заяви тя. Министър Щонова обясни, че подобна мярка би подкрепила и сектор „Растениевъдство". „Знаем, че земеделските производители работят със скъпа техника, често придобита чрез лизинг. Затова сме готови чрез Българската агенция за експортно застраховане да предложим схема за отлагане на тези задължения до края на годината", каза министърът.

Тя обясни, че по тази схема производителите ще плащат само лихвите по главницата, без допълнително оскъпяване. На практика това означава, че ще заплащат между 5 и 10% от дължимите вноски, а останалата част ще бъде разсрочена в рамките на погасителния план. „Това е реална мярка за облекчаване на един от най-големите разходи на компаниите. Целта е да им дадем възможност да запазят устойчивостта си в условията на много неизвестни и високи разходи", подчерта Ирина Щонова.

Икономическият министър обяви и още инструменти за подкрепа чрез БАЕЗ, сред които програми за улесняване на достъпа на малките и средни предприятия до банково финансиране и за застраховане на оборотни кредити в подкрепа на износа. „Подкрепата на държавата е ключова, но трябва да сме реалисти в ситуацията, в която се намираме. Диалогът днес беше конструктивен и ще продължи, защото вярвам, че заедно ще намерим най-правилните решения", подчерта министър Ирина Щонова.

Днес в Министерски съвет влиза за одобрение и нотификацията за държавна помощ за газьола за сектор „Земеделие". Това съобщи министърът на земеделието и храните Иван Христанов. Подкрепата ще бъде под формата на еднократна допълнителна отстъпка от стойността на акциза, използван в селското стопанство по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" за кампания 2025 г. „Отстъпката се увеличава от 0,21 на 0,31 евроцента на литър гориво, като мярката ще компенсира цялата 2025 г. Общият размер на помощта възлиза на 22 млн. евро", посочи министър Христанов. Той съобщи още, че до края на месец юни ще бъдат изплатени 303 млн. евро по директните плащания към земеделските производители, като средствата ще бъдат преведени с две до три седмици по-рано преди предвидените срокове в индикативния график, за да се осигури ликвидност на стопаните.

Двамата министри подчертаха и днешното решение на Европейската комисия, с което одобри искането на България за въвеждане на временна държавна помощ за енергоемките дружества. Мярката предвижда подкрепа в размер на 334 млн. евро за следващите три години и е насочена към запазване на икономическата жизнеспособност на засегнатите предприятия.

По време на срещата представителите на сектор „Растениевъдство" поставиха въпроси, свързани с високите цени на торовете, горивата и енергията в следствие на международната обстановка и военните конфликти. Те подчертаха необходимостта от ясна финансова рамка и държавна подкрепа. Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от продължаване на диалога и съвместно търсене на устойчиви решения в подкрепа на българското земеделие.