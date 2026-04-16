„Ние ще имаме за цел да защитаваме Българската конституция в следващия парламент." Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в Деня на Българската конституция и професоналния празник на юристите в България.

Той се срещна с граждани в Самоков, заедно с водача на местната листа Владимир Георгиев и кандидати за народни представители на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА.

По думите на Зарков българските социалисти имат най-голям принос за написването на Конституцията от 1991 г. „Българската конституцията съдържа в себе си харта на човешките права и гарантира политическия плурализъм. Гарант е за нищо по-малко от нашата свобода. А без свобода не може да има солидарност.", подчерта Зарков.

Според него обаче в продължение на 35 години тя бива нарушавана: „Изглежда като фасада на една реална власт, упражнявана от мутри и олигарси, които първо концентрираха икономическа власт, а след това я превърнаха в политическа. Тази Конституция и днес бива обвинявана за това, което се случва най-често точно от тези, които най-много са я нарушавали."