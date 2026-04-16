Янкулов: Предлагаме законодателни промени, за да не се спират разследвания срещу прокурори

Парламентът бързо да приеме законопроектите за антикорупционната комисия и разследването на главния прокурор, за да не загуби България 466 млн. евро, призова вицепремиерът Недина

Правителството прие два нови законопроекта за механизма за разследване на главния прокурор и за антикорупционната комисия. Заради неприемането им от парламента ЕК удържа съответно 109 млн. евро и 357 млн. евро от парите за България по Плана за възстановяване. Това обясниха министърът на правосъдието Андрей Янкулов и вицепремиерът по европейските въпроси Мария Недина след заседанието на Министерския съвет.

В закона за новата антикорупционна комисия ключовата промяна е в начина на сформирането й с цел независимост. Предвижда се мнозинството да е от органи без политически характер - трима от петима членове ще се избират от общо събрание на ВКС и ВАС, другите двама - от парламента и от президента. Въвежда се ротационно председателство - всеки член ще е начело за една година в общ мандат от 5 години. Правомощията на комисията остават същите, обясни министър Янкулов.

При механизма за разследване на главния прокурор новата промяна е въвеждане на фигура на контролиращ прокурор, който да осъществява надзор на прокурора, който ще разследва главния прокурор. Сега се предвижда такава фигура, но от момента на привличане на главния или зам.- главния прокурор в качеството му на обвиняем, но не и по време на разследването.

Съществена промяна и за двата законопроекта е въвеждане на автоматичен и задължителен съдебен контрол на определени прокурорски актове - корупционни престъпления или престъпления на главния прокурор. В тези случаи няма да се изисква изричната воля на пострадало лице за съдебен контрол, защото често няма конкретен пострадал.

Според Янкулов така няма да се стига до ситуации като в случая, който стана ясен вчера след журналистическо разследване. Става въпрос за прекратено от Софийска градска прокуратура едно разследване за причинена смърт на пътя от прокурор. След това не е оказан съдебен контрол от близките - може би защото не са били уведомени, допусна министърът. Така решението на прокурора за прекратяване за взема на тъмно и неговата правилност не може да бъде проверена от независимия съд.

Вицепремиерът Мария Недина призова парламентът да приеме законопроектите възможно най-бързо. Срокът за КПК, даден ни от ЕК, за да не загубим средствата от плана за възстановяване, изтича на 4 май, а за главния прокурор - на 22 юни. Провеждаме разговор с ЕК за отлагане на срока до средата на май и имаме положителен сигнал. Призовавам народните представители да вземат това предвид. Това не са реформи, които само ЕС иска от нас, а за важни за българското общество и с тяхното замитане на килима това няма да приключи с ПВУ, те ще се искат в бъдеще и по оперативни програми и кохезионни механизми" предупреди Недина.