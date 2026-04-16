Президентът Йотова изказа съболезнования на близките на композитора Кирил Икономов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Илияна Йотова изказва съболезнования на семейството и близките на композитора Кирил Икономов

"Всяка нота в музиката на Кирил Икономов носи неговата неподправена обич към родното и ни вдъхновява да почитаме нашите корени. Той ще живее в сърцата ни като светъл пример за талант, професионализъм и креативност".

Това посочва президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на изтъкнатия наш композитор Кирил Икономов.

Държавният глава заявява, че маестро Икономов е творец с голямо сърце и неизчерпаема отдаденост към българската музикална култура. „Мелодиите му умело съчетават популярните ритми с фолклорната традиция. Даряват радост така, както и самият маестро вдъхновяваше публиката с яркия си дух", отбелязва Илияна Йотова.