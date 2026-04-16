Недина: 466 млн. евро са застрашени заради неизпъл...

75-годишен пешеходец е прегазен на АМ "Марица", движението е в една лента

Линейка СНИМКА: Архив

Ограничено е движението на АМ „Марица" заради катастрофа с жертва. Сигналът за инцидент при 19 километър на магистралата е получен в 15:17 ч.

Мъж на 75 години е починал при инцидента на автомагистрала "Марица", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

 По първоначална информация, инцидентът е между лек автомобил, управляван от 76-годишен мъж, и 75-годишен пешеходец, който е починал.

Водачът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат, съобщи Би ти Ви.

Временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента. Ограничена е изпреварващата лента, а трафикът се осъществява в активната.

Движението се регулира от "Пътна полиция", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

