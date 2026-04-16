Година условно договори бизнесмен, задигнал близо 16 тона релси в Пловдив

Съдията се пошегува, че Иван Байчев един вид е направил услуга на НКЖИ, тъй като били за скрап и сега компанията ще може директно да ги предаде

12 месеца условно с 3 г. изпитателен срок получи 64-годишният бизнесмен Иван Байчев за отнемането на 15 880 кг железопътни релси в Пловдив. Мъжът първоначално искаше да бъде признат за невинен, но в последствие склони и прие предложението на прокуратурата за споразумение. Той трябва и да плати 47,86 евро разноски по делото.

Щетата в размер на 9845,60 лв. пък ще бъде възстановена на НКЖИ, тъй като релсите се пазят и още утре Националната компания ще може да си ги вземе. В хода на заседанието стана ясно, че това, че са нарязани, не е проблем, понеже така или иначе били за скрап. "Един вид даже им е направил услуга, защото сега могат направо да ги предадат", пошегува се съдия Божидар Кърпачев, който одобри споразумението.

Релсите са били отнети в периода между 13 и 15 септември 2022 г. Фирмата на Байчев почиствала терен в район "Северен", където имало и стара жп линия. Тя трябвало да бъде оставена на мястото си, но служители на бизнесмена я нарязали и започнали да извозват релсите към пункт за вторични суровини. Оттам обаче бил подаден сигнал в полицията.