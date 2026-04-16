ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недина: 466 млн. евро са застрашени заради неизпъл...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22676659 www.24chasa.bg

Прокуратурата във Варна обвини за убийство по хулигански подбуди непълнолетен младеж

Трима са с повдигнати обвинения. Снимка: Pixabay

Окръжната прокуратура във Варна обвини непълнолетен младеж за убийство по хулигански подбуди, съобщиха от Апелативната прокуратура в крайморския град. Момчето е задържано за срок до 48 часа. Заедно с него са арестувани и двама мъже на 18 и 23 години, срещу които са повдигнати обвинения за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди на жертвата.

Сигналът за намерено тяло на 46-годишен мъж бе подаден на 13 април. По загиналия имаше прободни рани. Тялото му бе открито до жилищен блок в квартал „Владислав Варненчик".

От прокуратурата уточняват, че първоначалният оглед и извършената аутопсия показват, че в случая е извършено убийство, съобщава БТА. В резултат на разследването на 15 април е установена съпричастността на тримата младежи към случилото се. Те са издирени и задържани.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои в съда да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" на обвиняемите.

Трима са с повдигнати обвинения. Снимка: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”