В неделя не влизаме в “тъмна стая” със завеса – даваме вота си зад параван (Графики)

Ако избирателят го покаже или снима, ще плаща глоба и бюлетината му се анулира

В чужбина може да се гласува и без да сте подавали заявление - попълвате декларация на място и ви добавят в списъка

За първи път тактилни шаблони за незрящи

Тази неделя ще гласуваме по същия начин, както и на последните избори през октомври 2024 г. - по избор с хартиена бюлетина или на машина (в секциите с под 300 избиратели е само на хартия). Но вече няма да го правим зад завеса.

Нови унифицирани паравани пращат “тъмните стаички” в историята. Подобни са на тези, които досега се поставяха пред машините за гласуване. Те крият какво отбелязва избирателят, но дават видимост за движенията му. “Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките и на ваденето на бюлетини от джоба и използването на всякакви саморъчни средства за уцелването на правилното квадратче”, обясни служебният премиер Андрей Гюров защо нововъведението не е просто техническа подробност.

Законът забранява да се снима бюлетината или да се разкрива вотът. При показан или заснет вот бюлетината е недействителна, а избирателят носи административнонаказателна отговорност.

За гласуването не ви трябва нищо друго освен лична карта и ако още учите редовно, ученическа или студентска книжка. Всичко останало - списъците с кандидатите във вашия район и номерата на партиите в бюлетината, ще откриете на място в СИК. И химикалка, ако ще ползвате хартиена бюлетина.

Гласуването започва в 7 и приключва в 20 ч. Краят на изборния ден се обявява от председателя на секционната комисия. Ако пред помещението все още има хора, те

се допускат да гласуват, но само до 21 ч

Право да избират народни представители имат лица с българско гражданство, които са навършили 18 г. (или ги навършват на 19 април) освен поставените под запрещение или лишените от свобода. Арестантите, които нямат присъда, също гласуват, ако има разкрита секция.

Избирателят удостоверява самоличността си с лична карта, а

родените преди 31.12.1931 г. може да представят личен (зелен) паспорт

Не може да се гласува с международен паспорт или шофьорска книжка.

За първи път тази неделя ще има шаблони с брайлова азбука в София, Пловдив и Благоевград - общо 400 секции. За другите краткият срок не стигнал да се осигурят. Хората с увреждания, които не могат да се справят сами с гласуването, имат право на придружител. Не е нужно да се носи решение от ТЕЛК/НЕЛК.

Гласуването е по постоянен адрес - вписания в личната ви карта

По него попадате в предварителните избирателни списъци, които трябва да са публикувани на интернет страницата на общината. Там са посочени номерът и адресът на избирателната ви секция.

Ако сте променили постоянния си адрес и не фигурирате в списъка, подават заявление до кмета по новия си постоянен адрес, длъжен е да се произнесе незабавно. Ако избирателят установи в изборния ден, че промяната в постоянния му адрес все пак не е отразена, СИК може да го допише в избирателния списък след попълване на декларация, че не е и няма да гласува на друго място. Отказът за дописване може да се оспорва пред районната избирателна комисия, тя се произнася незабавно.

Гласуване по настоящ адрес е възможно само ако 14 дни преди изборния ден е подадено специално заявление за това. Срокът изтече на 4 април. Дори и на предходни избори да сте гласували по настоящ адрес, трябва ново заявление. Изключения се правят за кандидат-депутати, членове на ЦИК и РИК и регистрираните наблюдатели, те трябва да имат удостоверение. Членовете на СИК и хората от техническата поддръжка на машините гласуват в същата секция. До 4 април бе срокът и за заявленията за подвижни урни за хората с трайни увреждания, които не излизат от дома си.

Ученици, редовни студенти и докторанти, както и курсанти, дипломанти и специализанти

могат да гласуват в секция в населеното място, в което се обучават

Става срещу ученическа, студентска книжка или документ, удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя на съответното учебно заведение или научна организация. Попълва се декларация, че няма да се гласува на друго място, освен това от СИК вписват датата на изборите в студентската/ученическата книжка.

В болници, домове за стари хора и други специализирани институции се гласува при минимум 10 избиратели. Също се попълва декларация, че избирателят няма да гласува другаде.

Къде са избирателните секции в чужбина, може да се види на сайта на ЦИК. По закон такива автоматично се отварят в посолствата и консулствата на България, както и на местата, където в последните 5 г. е имало поне 100 гласували. В последните си работни дни обаче депутатите орязаха броя на секциите в държавите извън ЕС - до 20, извън тези в дипломатическите мисии. Така

в Турция ще са 8 пъти по-малко, 5 пъти - във Великобритания, а в САЩ намаляват близо 3 пъти.

Близо 61 хил. българи зад граница подадоха заявления за гласуване, с което повториха рекорда от 2021 г. Вотът може да се упражни и без подадена такава декларация, като на място в секцията се попълва искане. От чужбина се избира само партия или коалиция, няма преференциален вот.

И в страната, и зад граница, сами решавате дали да гласувате на машина или с хартиена бюлетина. Ако по технически причини машинното гласуване се преустанови, се минава на хартиени бюлетини. Те се попълват само със син химикал, какъвто се предоставя на място зад паравана.

В бюлетината се отбелязва само със знак Х или V. Номерът на формацията е в квадратче, а ако искате да дадете вот за конкретен кандидат от нейната листа, маркирате кръгчето пред името му. Има и опция “Не подкрепям никого”.

Ако сте избрали една партия, а преференциален кандидат от друга, вотът става недействителен. Драскане и изписване на символи и знаци върху бюлетината също я правят невалидна.

При грешка при попълването избирателят

има право да поиска втора бюлетина,

но само веднъж. Без да се разгъва сгрешената, член на СИК вписва върху гърба ѝ “сгрешена”, слагат се подпис и печат от председателя, секретаря и член на комисията и се отделя настрани.

С машината няма как да се допуснат грешки или бюлетината да е невалидна. Може да се правят корекции в предпочитанията, после се натиска финалното потвърждаване не вота.