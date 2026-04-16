Недина: 466 млн. евро са застрашени заради неизпълнени реформи, свързани с антикорупцията

Общо 466 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са застрашени заради неизпълнение на реформи, свързани с антикорупционното законодателство и механизма за разследване на главния прокурор.

Това съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина. Тя уточни, че сумата включва 357 млн. евро за антикорупционната реформа и 109 млн. евро за закона за разследване на главния прокурор и е част от плащанията по ПВУ от Европейската комисия, като вече има задържани средства по второто и третото плащане.

По думите Недина служебното правителство е подало искане за четвърто плащане по плана, но неизпълнението на ангажименти, свързани с антикорупционното законодателство и механизма за разследване на главния прокурор, поставя под риск допълнителен финансов ресурс, съобщи БТА.

Служебният заместник министър-председател каза, че срокът за приемане на закона за противодействие на корупцията изтича на 4 май, а този за разследване на главния прокурор – на 22 юни. „В момента всичко е в ръцете на Народното събрание", каза Недина и изрази надежда, че депутатите ще предприемат бързи действия за приемане на необходимите реформи, за да се избегне загубата на близо половин милиард евро.

Служебният вицепремиер допълни, че се водят разговори с Европейската комисия за възможно кратко отлагане на срока за антикорупционния закон до средата на май. По думите на Недина има положителни сигнали, че това може да позволи ограничаване на загубата на средства.

Недина каза още, че става въпрос за реформи, които са важни не само за получаването на европейско финансиране, но и за българската икономика и общество. Мария Недина предупреди, че забавянето ще води до натрупване на загуби и при бъдещи механизми, включително в рамките на кохезионната политика и оперативните програми.

По-рано служебното правителството е предприело действия по съгласуване на законопроектите с Европейската комисия, като се очаква те да бъдат внесени в Народно събрание в кратки срокове, съобщи още Недина.