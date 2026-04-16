Мрачна прогноза: населението на България ще намалее с 28% до 2100 г.

Очаква се населението на Европейския съюз да намалее с 11,7 на сто до 2100 година. Това съответства на 53 милиона души по-малко спрямо населението на ЕС през 2025 г. - 451,8 милиона души. Това сочат най-новите демографски прогнози на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

В България населението също ще намалее - от 6 437 360 души през 2025 г. до 4 637 765 души през 2100 година. Това отговаря на спад с 28 на сто или 1 799 595 души по-малко в сравнение с нивата от 2025 г., сочат прогнозните данни на Евростат.

За периода най-голям спад на населението в ЕС ще регистрира Италия (над 14,1 милиона души), следвана от Полша (11,8 милиона) и Германия (8,8 милиона), а с най-много ще нарасне населението на Швеция (1,06 милиона души), Ирландия (почти 800 000) и Нидерландия (над 782 000).

Населението на ЕС ще продължи да нараства през идните 3 години, като достигне пик от 453,3 милиона души през 2029 г., преди постепенно да започне да намалява.

За периода между 2025 и 2100 г. се очаква делът на децата, младите хора и хората в трудоспособна възраст да намалее спрямо общото население на ЕС, информира БТА.

Прогнозира се още, че делът на децата и младите хора (на възраст до 19 години) да намалее от 20 процента през миналата година до 17 процента в края на века, докато делът на хората в трудоспособна възраст (20-64 години) се очаква да спадне от 58 на 50 процента.

Делът на по-възрастните групи (над 65 години) обаче ще се увеличи. Делът на хората на възраст от 65 до 79 години ще нарасне от 16 процента през 2025 г. до 17 процента през 2100 г., докато делът на хората на възраст 80 и повече години се очаква да се увеличи с 10 процентни пункта - от 6 на 16 процента.