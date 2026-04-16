ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22677239 www.24chasa.bg

Откриха пари и списъци в подлакътника на колата на кандидат за депутат

Дима Максимова

[email protected]

4876
Откритите пари в колата на кандидата за народен представител Снимка: Фейсбук страница на Георги Кандев

Пари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат. Той е бил в колата си заедно с друг мъж, многократно осъждан за кражби, съобщи във фейсбук главният секретар Георги Кандев.

Колата била спряна от полицаи от Велико Търново днес  при рутинна проверка. Шофьорът се оказва кандидат за депутат. Спътникът му е мъж, многократно осъждан за кражби.

В подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена.

Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда.

Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, защото мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

